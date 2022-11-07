تزریق واکسن آنفلوانزا و کرونا در اولویت باشد

سید سعید کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در یک هفته اخیر مقداری مراجعه بیماران با علائم حاد تنفسی در شهرهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان، روند کاهشی داشته است، تاکید کرد: علی رغم اینک روند کاهشی همچنان استفاده از ماسک مهمترین توصیه مسئولان بهداشتی به مردم استان است.

وی با بیان اینکه همزمان با ورود سرما، پیک بیماری آنفلوانزا بیش از گذشته است، تاکید کرد: مهمترین راه سرایت بیماری آنفلوانزا مانند دیگر بیماری‌های مشابه، از راه تنفس است لذا استفاده از ماسک و دوری از مکان‌هایی که امکان ابتلاء در آنها وجود دارد، بهترین راه پیشگیری محسوب می‌شود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه روند واکسیناسیون کرونا در شهرهای تابعه دانشگاه مقداری کند شده و لذا از مردمی که شش ماه از دز سوم آنها گذشته، درخواست می‌کنیم برای دریافت دز یادآور به مراکز درمانی و بهداشتی مراجعه کنند.

کسائیان درباره واکسن آنفلوانزا نیز، گفت: برای برخی افراد از سهمیه دولتی واکسن آنفلوانزا به صورت رایگان واکسن تزریق می‌شود اما افرادی که بالای ۶۵ سال دارند و یا بیماری‌های زمینه‌ای دارند و تحت درمان شیمی درمانی هستند، حتماً نیاز است که واکسن آنفلوانزا را نیز از بخش خصوصی تهیه و تزریق کنند.

وی با بیان اینکه تزریق واکسن آنفلوانزا در اولویت مردم سمنان باشد، تاکید کرد: پیکی که در بیماری‌های تنفسی ابتدای فصل پاییز رخ داد، سبب شد تا برخی اقلام دارویی مانند آنتی بیوتیک ها و سرم و… در سمنان با کمبودهایی روبرو شود اما پیگیری‌هایی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود برای این موضوع صورت گرفته تا کمبودها رفع شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیان کرد: یک محموله دارویی به استان سمنان اختصاص یافته که دو هفته دیگر به استان ارسال می‌شود.