  1. استانها
  2. کردستان
۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۶

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان خبرداد؛

رفع تصرف اراضی ۲۵۰۰ میلیارد ریالی در کردستان

رفع تصرف اراضی ۲۵۰۰ میلیارد ریالی در کردستان

سنندج- مدیر کل راه وشهرسازی کردستان از انجام ۷۰ مورد رفع تصرف وقلع وقمع متصرفین اراضی ملی در استان به ارزش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر الیاسی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای امسال با انجام فعالیت‌های شبانه روزی توسط گشت حفاظت اراضی و کارشناسان حقوقی وبا هماهنگی نهادهای قضائی وانتظامی استان ۷۰ مورد رفع تصرف از اراضی ملی انجام شده است.

وی افزود: از این تعداد ۴۴ مورد رفع تصرفات پس از صدور حکم قضائی و ۲۶ مورد نیز رفع تصرف فوری بوده است.

الیاسی خاطرنشان کرد: در جریان این ۷۰ مورد رفع تصرف ۴۲۴ هزار و۶۵۶ متر مربع از اراضی ملی از متصرفین پس گرفته شده و به بیت المال بازگردانده شد.

وی با اشاره به اینکه حفاظت از اراضی ملی از اولویت‌های راه و شهرسازی است، اظهار داشت: ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده در این بازه زمانی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان از عموم مردم استان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه تعرض به اراضی ملی با سامانه تلفنی ۱۶۵۶ تماس گرفته و مراتب را اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به رفع تصرف اقدام شود.

کد مطلب 5626418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها