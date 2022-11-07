رفع تصرف اراضی ۲۵۰۰ میلیارد ریالی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر الیاسی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای امسال با انجام فعالیت‌های شبانه روزی توسط گشت حفاظت اراضی و کارشناسان حقوقی وبا هماهنگی نهادهای قضائی وانتظامی استان ۷۰ مورد رفع تصرف از اراضی ملی انجام شده است.

وی افزود: از این تعداد ۴۴ مورد رفع تصرفات پس از صدور حکم قضائی و ۲۶ مورد نیز رفع تصرف فوری بوده است.

الیاسی خاطرنشان کرد: در جریان این ۷۰ مورد رفع تصرف ۴۲۴ هزار و۶۵۶ متر مربع از اراضی ملی از متصرفین پس گرفته شده و به بیت المال بازگردانده شد.

وی با اشاره به اینکه حفاظت از اراضی ملی از اولویت‌های راه و شهرسازی است، اظهار داشت: ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده در این بازه زمانی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان از عموم مردم استان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه تعرض به اراضی ملی با سامانه تلفنی ۱۶۵۶ تماس گرفته و مراتب را اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به رفع تصرف اقدام شود.