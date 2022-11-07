کشف ۲۲ قبضه سلاح غیرمجاز در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر اینکه افرادی در خرم آباد اقدام به نگهداری و خرید و فروش سلاح غیرمجاز می‌کنند، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی محل‌های مورد نظر با کسب مجوز قضائی، موفق به کشف ۲۲ قبضه سلاح جنگی و شکاری و ۳۰۰ عدد فشنگ غیر مجاز مربوطه شدند و در این رابطه ۱۸ متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه پلیس با قاطعیت با عاملان فروش سلاح غیرمجاز برخورد قانونی خواهد کرد به شهروندان توصیه کرد، در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.