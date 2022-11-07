به گزارش خبرنگار مهر، علی رمضانی مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران و دبیر سی‌امین هفته کتاب صبح امروز دوشنبه ۱۶ آبان در نشست خبری «هفته کتاب» درباره برنامه‌های این هفته در حوزه کتاب و ادبیات گفت: هفته کتاب از موالید توجه انقلاب اسلامی به حوزه کتاب و کتابخوانی، نشر و محتواست و درود می‌فرستیم به روح بلند امام خمینی (ره) که بنیانگذار این انقلاب بودند درود بعدی را به شهید کتابفروش مان محسن حججی می‌فرستیم و همچنین شهدای امنیت به ویژه شهید آرمان علی وردی که باعث برگزاری خوب هفته کتاب شدند می‌فرستم.

وی افزود: سال گذشته نشست خبری هفته کتاب را برگزار کردیم و گفتم اگر برای حوزه کتاب اتفاقی بیفتید با کمک اصحاب رسانه است و تشکر می‌کنم که به کتاب توجه کردید و در جلسه حضور داشتند؛ از هفته سال گذشته تا کنون بیش از ۱۱۶ میلیون نسخه کتاب از سال گذشته تا امروز در کشور منتشر شده است همچنین مجموعه ناشران با گذر از دوره کرونا به کار خود بازگشتند و توانستند به نیاز مخاطبان پاسخ دهند. امیدواریم مجموعه توجهات به حوزه کتاب سبب حل مشکلات این حوزه شود و این صنعت پر افتخار را که صنعت اول کشور از جنبه‌های مختلف حجم تولید، اقتصادی و تعداد فعالان و حجم اثرگذاران است به جایگاه واقعی خود برگرداند.

عضویت ۱۷ نهاد در شورای برنامه ریزی هفته کتاب

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: از میان ۱۱۶ میلیون نسخه کتاب منتشر شده این صعنت بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان حجم اقتصادی را براساس آمار ثبتی خانه کتاب و ادبیات به خود اختصاص داده است.

دبیر سی امین هفته کتاب افزود: درباره سی امین دوره هفته کتاب تلاش شد در کنار رویدادی که در نیمه اول سال در حوزه کتاب با عنوان نمایشگاه بین المللی کتاب داریم که یک رویداد مردمی و عمومی است؛ هفته کتاب هم عمومی شود و دغدغه عموم مردم، مسئولین کشور و فضای رسانه‌ای کشور به سمت کتاب معطوف شود به همین دلیل شعاری که از میان همه مردم باشد «با عنوان ما همانیم که می خوانیم» در نظر گرفته شد و همچنین در پوستر این هفته همه مردم سهیم هستند.

رمضانی گفت: اگر قرار باشد رویداد هفته کتاب مردمی برگزار شود باید اتفاق دیگری هم می‌افتاد که به برخی از آنها اشاره می‌کنم. مسئله دستگاه‌هایی که با عموم مردم در ارتباط هستند در این بخش مورد توجه قرار گرفته است و در همگرایی فوق العاده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، کانون فرهنگی هنری مساجد و وزارت آموزش و پرورش به عنوان چهار دستگاه اساسی مرتبط با مردم تمرکز ویژه شد که بتوانیم اتفاقاتی را در فضای عمومی رقم بزنیم.

وی افزود: در ۳۱ استان کشور در سه دسته پویش و مسابقات، نشست‌ها و معرفی‌ها، تحلیل و تکریم از پیشکسوتان و اصحاب صنعت نشر توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری چهار دستگاه گفته شده و ۶۰ دستگاه دیگر طراحی شده است‌. همچنین طرح اکران شهری کتاب‌های نویسندگان و به شهر آوردن کتاب نیز یکی دیگر از اقدامات و برنامه‌های هفته کتاب است که از دو روز قبل در تهران آغاز شده و در سراسر کشور نیز اجرا می‌شود.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: این کتاب‌ها، آثار برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، جایزه جلال آل احمد و جشنواره بین‌المللی فجر است که طبق توافق انجام شده در کتابفروشی های خیابان کریمخان و انقلاب به نمایش گذاشته می‌شود.

وی افزود: از شهریور ماه که بنده به عنوان دبیر سی امین هفته کتاب منصوب شدم، ستاد هفته کتاب شکل گرفته و شورای برنامه ریزی تشکیل شدند که شامل مدیر کل توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد، مدیر کل مجامع و تشکل‌های فعالیت فرهنگی، مدیرکل هماهنگی استان‌های وزارت ارشاد، معاون توسعه کتاب و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاون کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، مدیرعامل انجمن کتابفروشان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، معاون کتابخانه ها و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، معاون سازمان زیباسازی شهرداری تهران، رئیس انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان، معاون ستاد هماهنگی نظارت بر کانون فرهنگی مساجد، بنیاد کتاب سازمان تبلیغات اسلامی، مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه آستان قدس رضوی؛ ۱۷ نهاد مختلف عضو این شورا هستند.

بیش از هزار اثر به جشنواره کتاب و رسانه ارسال شده است

دبیر سی امین هفته کتاب گفت: در جلساتی مختلفی با اعضای شورا بر روی شعار هفته کتاب بحث و تبادل نظر کردیم و تصمیم بر آن شد که با مردم از کتاب بخوانیم و کتاب خوب است حرف نزنیم چراکه آنها را در میان ۱۱۶ میلیونی کتاب‌های منتشر شده سردرگم می‌کند بلکه تلاش کردیم دستگاه‌های مختلف با شناسایی مردم و اقتضا خود معرفی کتاب داشته باشند. همچنین در تلاش هستیم سوالات جدیدی را وارد حوزه کتاب و کتابخوانی کنیم.

رمضانی با بیان اینکه در هفته کتاب تلاش می‌کنیم تصویر مخدوشی که از صنعت نشر ایجاد شده را ترمیم کنیم، گفت: در این زمینه از نهادها و دستگاه‌های مختلف خواسته‌ایم که معرفی کتاب و کتاب خوب را در دستور کار خود قرار دهند و البته در برنامه‌ریزی‌ها از کارهای کلیشه‌ای پرهیز شود.

رمضانی در ادامه افزود: اسامی روزهای هفته کتاب قبل تر اعلام شد و تلاش کردیم که همه مردم را از دانش آموز، دانشجو، اصحاب صنعت نشر، ورزشکاران و موضوعات دیگر را پوشش دهد؛ چند برنامه شاخص در هفته کتاب امسال اجرا می‌شود از جمله اینکه از دو روز گذشته اکران شهری کتاب‌های برگزیده جوایز ادبی مختلف را به صورت گسترده داریم همچنین مجموعه شهرداری تهران به پیشواز برنامه‌های هفته کتاب رفته است، مجموعه اقلام تبلیغاتی هفته کتاب از اعلان یا پوستر این رویداد و نماهنگ آماده شده و سایر اقلام در حال انجام است، روز شنبه ۲۱ آبان‌ماه با حضور در حرم مطهر بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران و تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدا با حضور مسئولان فرهنگی، کتابداران و اصحاب نشر برنامه‌های هفته کتاب آغاز می‌شود. پنجشنبه ۱۹ آبان‌ماه در آستانه هفته کتاب، نیز یازدهمین نمایشگاه ملی دفاع مقدس با حضور ۹۰ ناشر و ۶ هزار جلد کتاب در قم افتتاح می‌شود.



رمضانی درباره برگزاری بیستمین دوره جشنواره کتاب و رسانه، گفت: بیش از یک‌هزار اثر و ایده به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است و اختتامیه رویداد ایده‌پردازی که بخش جدید جشنواره امسال است، همزمان با هفته کتاب انجام می‌شود؛ این جشنواره تخصصی است و سیاست این دوره به این شکل بود که تغییرات اساسی در رویکرد داشته باشیم بنابراین امسال ۴ جایزه اعم از جایزه انتخاب مردمی، رسانه حامی کتاب، شخصیت رسانه‌ای کتاب و ناشر برگزیده در استفاده از رسانه‌ها نیز به جشنواره کتاب و رسانه به جشنواره اضافه شده است.

وی افزود: مانند هر سال مراسم تجلیل از کتابخوانان و مجموعه‌های مختلفی را که درگیر خدمات کتابخانه ای در سراسر کشور هستند توسط نهاد کتابخانه های عمومی داریم و این مراسم یک تجدید قوا برای کتابداران در سراسر کشور است. دیدار ناشران با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از برنامه‌هایی است که در این هفته دنبال می‌کنیم.

دبیر سی امین هفته کتاب گفت: تلویزیون اینترنتی کتاب هم در این هفته متولد شد این اولین تلویزیون اختصاصی کتاب است و تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت نشریه کشور تصویر متفاوتی از این صنعت برای مردم دست پیدا کند؛ بایگانی برنامه‌های تلویزیونی نیز انتخاب شده است تا در کنار تولیدات اصلی در تعامل با مردم و حوزه‌های مختلف نشر به سکوی تعامل تبدیل شود.

آغاز به کار سامانه خرید از کتابفروشی ها



رمضانی افزود: در این هفته سامانه خرید از کتابفروشی ها آغاز به کار می‌کند و به این ترتیب از روز پنج شنبه طی مراسمی ۴۰ میلیارد تومان خرید را به سمت کتابفروشی های کشور ارجاع می‌دهیم همچنین مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۰ میلیارد تومان برای خرید اقشار مختلف ایرانیان دارای کد ملی قرار داده است که هر نفر ۴۰۰ هزارتومان خرید می‌کنند و ۱۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند. تعداد خوبی از کتابفروشی ها در این سامانه ثبت نام کردند اما نقطه کلیدی مسائل کتابفروشی ها در کشور این است که نمی‌توانند ویترین خود را گسترده کنند اما با خرید مردم از این سامانه کتابفروشی ها می‌توانند ویترین خود را در معرض دید بگذارند.

وی گفت: این سامانه پس از راه اندازی به صورت دائمی کار می‌کند و اضافه شدن آثار در آن را به مرور زمان خواهیم داشت. بعد از تجربه موفق نمایشگاه مجازی که کتاب را به آدرس‌های ناشناخته ارسال می‌شد؛ این بار کتابفروشان می‌توانند آثار خود را برای مجموعه مخاطبان حوزه کتاب ارسال کنند؛ به این ترتیب هم سهولت جستجو داریم و هم با بروز مشکلاتی مثل کرونا این صنعت می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات با اشاره به اینکه بسیاری از شهرهای کشور با نبود کتابفروشی مواجهه هستند افزود: این سامانه سبب گستردگی کتابفروشی ها شده و مردم می‌توانند از یارانه به صورت عادلانه استفاده کنند همچنین می‌توان سایر اعتبارات حوزه کتاب در وزارت فرهنگ را به این سامانه سوق داد.

رمضانی با اشاره به اینکه این سامانه به صورت ۲۴ ساعته کار می‌کند گفت: این سامانه در تمام شبانه روز فعال است و کتابفروشی ها می‌تواند ویترین خود را در اختیار مخاطب قرار دهد؛ همانطور که می‌دانید یکی از چالش‌های کتابفروشی ها به روز نبودن ویترین و عدم آمادگی ارائه خدمات غیر حضوری است تلاش شده این اتفاق بیفتد.

اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی در هفته کتاب

دبیر سی امین هفته کتاب افزود: تنوع مختلفی از مجموعه‌های کاری و نهادهای مختلفی را داشتیم و امیدواریم هفته کتاب که فراز برخی کارها و شروع برخی دیگر است توفیق پیدا کند؛ در این هفته سازمان فرهنگی هنری شهرداری برنامه‌های متنوعی دارد، نهاد کتابخانه های عمومی کشور در این ایام ۱۷ کتابخانه را افتتاح می‌کند، کانون فرهنگی هنری مساجد با کمک ستاد هفته کتاب به پویش اصلی این هفته می‌پیوند، دو پویش «کتاب دستت چیه؟» به کتابی که مردم در دست دارند اشاره دارد و در این هفته برگزار می‌شود همچنین پویش مسابقه کتابخوانی برای مخاطبان کودک و نوجوان با محوریت کتاب «مجموعه قهرمان» و کتاب «ستاره ها چیدنی نیستند» برای بزرگسال هم در فضای عمومی هم صدا و سیما انجام می‌شود، پنجمین دوره دانایی و توانایی نیز توسط آموزش و پرورش برگزار می‌شود، نمایش ۴ فیلم کوتاه اقتباسی در موزه سینمایی باغ فردوس با محوریت کتاب را داریم.

وی گفت: مجموعه هفته کتاب از بخش‌های سینمایی، جشنواره‌های فجر، و عمار و فیلم کوتاه ارتباط گرفته که تولیدات تصویری و ویدئویی را برای حوزه کتاب داشته باشد، نشست ورزش خوانی در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار می‌شود و آثار تولیدی در حوزه ورزشی کشور بررسی می‌شوند، اختتامیه جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب با تفاوت سال‌های گذشته برگزار شد و به جای برگزاری یک برنامه در تهران مجموعه مدیران فرهنگی در استان‌های برگزیده حاضر شدند و از مردم تقدیر کردند، تولیدات تلویزیونی مختلفی توسط دستگاه‌ها انجام شده و نهاد کتابخانه های عمومی پخش دوره جدید انیمیشن آقا و خانم کتابدار را در دست کار دارد، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان نیز در مناطق محروم تهران برنامه‌های مختلفی را دنبال می‌کند.

رمضانی افزود: شش تله تئاتر در کانون پرورش فکری به نمایش در می‌آید، سازمان اسناد و موزه‌های آستان قدس رضوی در حوزه کتابخانه های خود برای دسترسی عمومی برنامه‌های مختلفی را دنبال می‌کنند. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم با دعوت بنیاد کتاب این سازمان شنونده نکات اصحاب نشر هستند و در استان‌های مختلف هم مجموعاً بیش از ۸۰۰ برنامه را داریم.

در پایان این‌نشست، پوستر سی‌امین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران توسط تعدادی خبرنگاران حوزه کتاب رونمایی شد.