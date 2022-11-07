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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۴۹

نبش خیابان سیزدهم؛

بورس بار دیگر رکورد زد/ صف های خرید سنگین و رشد عجیب شاخص کل

بورس بار دیگر رکورد زد/ صف های خرید سنگین و رشد عجیب شاخص کل

شاخص کل در معاملات امروز با رشد ۴۵ هزار واحدی مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بورس بار دیگر رکورد بازدهی در هفته‌های اخیر را جابجا کرده و با رشد ۴۵ هزار واحدی به جایگاه یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحد رسید،

ارزش معاملات خرد امروز رکورد زده و به ۵,۸۰۲ میلیارد تومان رسید، ورود نقدینگی به ۸۲۱ میلیارد تومان رسید و ورود پول هوشمند از خروج آن پیشی گرفت، در معاملات امروز ۳۲۲ نماد در صف خرید بودند که بسیار قابل توجه است، ۲۶۰ نماد مثبت و تنها ۲۳ نماد منفی و ۱۶ نماد در وضعیت صف فروش معامله شدند.

همچنین امروز سهامداران حقیقی به میزان ۵۸۰ میلیارد تومان سهم خریداری کردند که در معاملات سال جاری رکورد محسوب می‌شود.

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کد مطلب 5626625

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    نظرات

    • IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      3 4
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      دوباره قراره با این سبز شدن های پوچ و توخالی چطوری جیب مردم رو خالی کنید ؟
    • IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      3 3
      پاسخ
      دوباره چه نقشه ای برامون کشیدند تا دوماه هم که مثبت بخوره هنوز ضرر ما جبران نشده توراخدا انصاف داشته باشید
    • طاها IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      1 2
      پاسخ
      جالبه که تحلیل گراشون میگفتن به مقاومت خورده میریزه ....همیشه برعکس میگن
    • IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      1 0
      پاسخ
      رشد بورس اين تله است من يكي باور نمي كنم يكبار وحشتناك گرفتار شدم تا حال هم گير كردم
    • IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خداروشکر
    • IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خداروشکر
    • ایرانی ام IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      7 1
      پاسخ
      بارشد ورونق بورس اغتشاشات وناهماهنگی ها فروکش کرده واعتمادعمومی برگشته وسرمایه گذاری شروع خواهد شدودرنتیجه سودآوری شرکتها ورواج کسب وکاروایجاد اشتغال خواهدشد پس بورس ایران رادریابید ورونق دهید که صلاح عموم درآن نهفته است. بورس. بورس. بورس.
    • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      باوزش سخته
    • IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      3 1
      پاسخ
      مردم بدبخت رو تو چند هفته مجبور به خرید کردید ، دولتی ها خریدن ، حالا بازار رو مثبت کردید..... دیگه چه دلیلی داره که مردم اعتراض نکن همه چی شده کلاه برداری ، بزرگترین کلاه بدار خود دولتی ها هستند
    • محمدرضامحمدی ES ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم که مسولین بازاربورس فکری به حال ماسرمایه ازدست داده ها بکنند وامیدواری رابه ماسهام داران خرد وحقیقی برگردانند
    • IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      باز خدا به خیر بگذرونه.باز نوسان
    • بهزاد IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      1 0
      پاسخ
      شما زمانی میتونید بگید که بورس رکورد زده که همه سهامداران از ایران خارج بشم ولی شواهد این رو نشون نمیده چون بیش از ۹۵ درصد سهامداران که با دعوت دولت وارد بورس شده اند در زیان های ۸۰ و ۹۰ درصدی هستند وقتی شاخص شدت ۴میلیون میتونید در مورد رکورد طرف بزنید
    • IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      1 0
      پاسخ
      بورس مزخرف دستوری
    • SG ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
      0 0
      پاسخ
      باز کلاه برداری دولت بازم داستان فراز و فرود دستوری بورس و باز هم مردم نادان. بشتابید که دولت کم‌اورده والا شب شعار میدید صبح تو صف دلار و بورس و خودرو هستید خوب همینه که این اوضاعمون هست. والا ۳ ماه اعتراض مدنی و نخریدن دولت اغون میکنه.

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