بورس بار دیگر رکورد زد/ صف های خرید سنگین و رشد عجیب شاخص کل

به گزارش خبرنگار مهر، بورس بار دیگر رکورد بازدهی در هفته‌های اخیر را جابجا کرده و با رشد ۴۵ هزار واحدی به جایگاه یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحد رسید،

ارزش معاملات خرد امروز رکورد زده و به ۵,۸۰۲ میلیارد تومان رسید، ورود نقدینگی به ۸۲۱ میلیارد تومان رسید و ورود پول هوشمند از خروج آن پیشی گرفت، در معاملات امروز ۳۲۲ نماد در صف خرید بودند که بسیار قابل توجه است، ۲۶۰ نماد مثبت و تنها ۲۳ نماد منفی و ۱۶ نماد در وضعیت صف فروش معامله شدند.

همچنین امروز سهامداران حقیقی به میزان ۵۸۰ میلیارد تومان سهم خریداری کردند که در معاملات سال جاری رکورد محسوب می‌شود.

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