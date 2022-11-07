بارش باران از عصر فردا در جنوب اصفهان/ هفته سوم آبان بارانی است

آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فردا سه‌شنبه با گذر یک موج در بیشتر مناطق استان افزایش ابر و در ساعات شب به ویژه در نیمه جنوبی استان بارش پراکنده باران را انتظار داریم.

وی با اشاره به اینکه یک سامانه بارشی نیز از جمعه بعد از ظهر وارد استان می‌شود، خاطرنشان کرد: هفته آینده (هفته سوم آبان) به لحاظ جوی هفته‌ای ناپایدار خواهد بود و پیش‌بینی اولیه ما حاکی از وقوع بارش‌های مطلوب در مناطق غرب استان اصفهان است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه با فعالیت سامانه بارشی آتی، در بیشتر مناطق استان نیز بارندگی انتظار داریم، افزود: در خصوص شدت بارش‌ها در روزهای پیش رو و با نزدیک شدن سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.

آقایی ادامه داد: امروز تا بعد از ظهر فردا سه‌شنبه در سطح استان جوی به نسبت پایدار حاکم است و آسمان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: غبار صبحگاهی فردا در کلانشهر اصفهان و نواحی مرکزی و صنعتی استان به کاهش کیفیت هوا در ساعات اولیه روز منجر می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به چهار درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

آقایی اضافه کرد: خوروبیابانک با دمای ۲۴ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای ۶ درجه سانتیگراد زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان پیش بینی می‌شود.