به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر دوشنبه در سفر به عسلویه با حضور در بیمارستان این شهر اظهار داشت: سلامت و بهداشت مردم عسلویه در اولویت دستگاه قضائی است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: با توجه به تولید بیشترین درصد گاز، نفت و پتروشیمی و در آمد سازمان تأمین اجتماعی در این شهرستان زیبنده این مردم نیست که با کمبود امکانات درمانی و بهداشتی مواجه باشند و برای درمان بیماران خود به شهرهای دیگر مراجعه کنند.

وی گفت: طبق گزارش‌هایی که به من دادند به دلیل آلودگی هوای اینجا مردم درگیر بیمارهای صعب‌العلاجی شده‌اند.

وی یادآور شد: به دادستان مرکز استان، رئیس دادگاه و دادستان شهرستان عسلویه تاکید کرده‌ام در خصوص حق و حقوق عامه مردم با کسی تعارف نکنید همچنان که ما از تولید حمایت می‌کنیم در بحث سلامت مردم باید حمایت جدی کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: شرکت‌های مستقر در منطقه باید به مشکلات درمانی و سلامت مردم توجه ویژه کنند، تأمین اجتماعی هم در این منطقه درآمد خوبی دارد باید طرح توسعه این بیمارستان را دنبال کند.

وی با بیان اینکه متأسفانه مدیران و مسئولان در عسلویه و بوشهر از نجابت قانع و کم توقع بودن مردم این استان سو استفاده می‌کنند، اضافه کرد: از این پس هر کسی بخواهد در عسلویه از وظیفه قانونی خود کوتاهی کند با برخورد قاطع دستگاه قضائی مواجه خواهد شد، در جلسه با رئیس دادگستری و دادستان عسلویه این را تاکید کرده‌ام و دنبال خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر به همراه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان عسلویه با حضور در بیمارستان عسلویه از قسمت‌های مختلف این بیمارستان بازدید کرد و با خدا قوت به پرسنل درمانی در جریان آخرین اقدامات بیماران این مرکز درمانی قرار گرفت.

وی سپس از دیوار بتنی اطراف مخازن میعانات گازی و آب‌شیرین‌کن ضلع جنوبی شهر عسلویه بازدید کرد و رئیس شورای شهر عسلویه توضیحاتی در خصوص تخلفات صورت گرفته در این محدوده توسط نفتی‌ها به رئیس کل دادگستری استان ارائه کرد.

جلسه با برخی شوراهای شهرستان عسلویه و مدیران عامل شرکت‌های مستقر در منطقه عسلویه از دیگر برنامه‌های رئیس کل دادگستری استان بوشهر به عسلویه است.