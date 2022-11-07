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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۰۸

رئیس کل دادگستری استان بوشهر:

شرکت‌های پارس جنوبی به مشکلات درمانی مردم عسلویه توجه کنند

شرکت‌های پارس جنوبی به مشکلات درمانی مردم عسلویه توجه کنند

بوشهر- رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: شرکت‌های مستقر در منطقه عسلویه باید به مشکلات درمانی و سلامت مردم توجه ویژه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر دوشنبه در سفر به عسلویه با حضور در بیمارستان این شهر اظهار داشت: سلامت و بهداشت مردم عسلویه در اولویت دستگاه قضائی است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: با توجه به تولید بیشترین درصد گاز، نفت و پتروشیمی و در آمد سازمان تأمین اجتماعی در این شهرستان زیبنده این مردم نیست که با کمبود امکانات درمانی و بهداشتی مواجه باشند و برای درمان بیماران خود به شهرهای دیگر مراجعه کنند.

وی گفت: طبق گزارش‌هایی که به من دادند به دلیل آلودگی هوای اینجا مردم درگیر بیمارهای صعب‌العلاجی شده‌اند.

وی یادآور شد: به دادستان مرکز استان، رئیس دادگاه و دادستان شهرستان عسلویه تاکید کرده‌ام در خصوص حق و حقوق عامه مردم با کسی تعارف نکنید همچنان که ما از تولید حمایت می‌کنیم در بحث سلامت مردم باید حمایت جدی کرد.

شرکت‌های پارس جنوبی به مشکلات درمانی مردم عسلویه توجه کنند

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: شرکت‌های مستقر در منطقه باید به مشکلات درمانی و سلامت مردم توجه ویژه کنند، تأمین اجتماعی هم در این منطقه درآمد خوبی دارد باید طرح توسعه این بیمارستان را دنبال کند.

وی با بیان اینکه متأسفانه مدیران و مسئولان در عسلویه و بوشهر از نجابت قانع و کم توقع بودن مردم این استان سو استفاده می‌کنند، اضافه کرد: از این پس هر کسی بخواهد در عسلویه از وظیفه قانونی خود کوتاهی کند با برخورد قاطع دستگاه قضائی مواجه خواهد شد، در جلسه با رئیس دادگستری و دادستان عسلویه این را تاکید کرده‌ام و دنبال خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر به همراه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان عسلویه با حضور در بیمارستان عسلویه از قسمت‌های مختلف این بیمارستان بازدید کرد و با خدا قوت به پرسنل درمانی در جریان آخرین اقدامات بیماران این مرکز درمانی قرار گرفت.

شرکت‌های پارس جنوبی به مشکلات درمانی مردم عسلویه توجه کنند

وی سپس از دیوار بتنی اطراف مخازن میعانات گازی و آب‌شیرین‌کن ضلع جنوبی شهر عسلویه بازدید کرد و رئیس شورای شهر عسلویه توضیحاتی در خصوص تخلفات صورت گرفته در این محدوده توسط نفتی‌ها به رئیس کل دادگستری استان ارائه کرد.

جلسه با برخی شوراهای شهرستان عسلویه و مدیران عامل شرکت‌های مستقر در منطقه عسلویه از دیگر برنامه‌های رئیس کل دادگستری استان بوشهر به عسلویه است.

کد مطلب 5626664

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