حضور نخست وزیر اتیوپی در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، آبی احمد نخست وزیر اتیوپی برای مشارکت در نشست تغییرات آب‌وهوایی سازمان ملل در مصر به سر می برد.

رسانه‌های مصری از سفر آبی احمد نخست وزیر اتیوپی در رأس یک هیئت بلندپایه به مصر خبر دادند.

این سفر در حالی انجام شده است که مصر و اتیوپی اختلافات شدیدی بر سر ساخت سد النهضه بر رودخانه نیل دارند و تاکنون اتیوپی حاضر به امضای توافق‌نامه‌ای درباره این سد با مصر و سودان نشده است.

مذاکرات سه کشور در این باره از بیش از یک سال پیش متوقف شده است.

هنوز مشخص نیست که در برنامه سفر آبی احمد دیدار با «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر نیز تنظیم شده است یا نه.