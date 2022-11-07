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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۴۸

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

شناسایی ۱۰۵ بیمار مبتلا به ایدز در کهگیلویه و بویراحمد

شناسایی ۱۰۵ بیمار مبتلا به ایدز در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: اکنون در استان ۱۰۵ بیمار مبتلا به ایدز شناسایی شده که از این تعداد، ۹۱ بیمار با مشاوره متخصصان تحت درمان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملک زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۲۲۰ بیمار مبتلا به ایدز در استان شناسایی شده بود که از این تعداد، ۱۱۵ نفر جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه استفاده از سرنگ مشترک آلوده و روابط جنسی عمده‌ترین راه انتقال اچ آی وی است، گفت: در استان نیز الگوی انتقال بیماری همانند الگوی کشوری است.

ملک زاده تصریح کرد: معتادانی که از سرنگ مشترک استفاده می‌کنند در خطر ابتلاء به بیماری اچ آی وی هستند.

وی افزود: همچنین رابطه‌های مراقبت نشده نیز از مهمترین راه‌های انتقال این بیماری است.

کد مطلب 5626683

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