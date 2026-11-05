به گزارش خبرنگار مهر، لین تران، تحلیلگر بازار اعلام کرد در صورت تداوم ورود سرمایه به بازار طلا و کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا، قیمت هر اونس طلا می‌تواند ابتدا به ۴ هزار و ۲۰۰ دلار و سپس به ۴ هزار و ۴۰۰ دلار افزایش یابد.

وی با اشاره به افزایش تقاضا برای این فلز گران‌بها پس از تضعیف دلار آمریکا گفت تثبیت قیمت بالاتر از مرز ۴ هزار دلار برای تداوم روند صعودی بازار اهمیت زیادی دارد.

بر اساس گزارش رویترز، قیمت طلای نقدی در معاملات روز پنج‌شنبه با رشد ۱.۹ درصدی به ۴ هزار و ۱۳۴ دلار و ۸۳ سنت رسید و بالاترین سطح خود از ۲۲ اکتبر را ثبت کرد.

انتظار برای انتشار گزارش اشتغال آمریکا و ارزیابی مسیر آینده نرخ بهره فدرال رزرو نیز از عوامل اثرگذار بر معاملات طلا عنوان شده است.