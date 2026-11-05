به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره ، دونالد ترامپ، با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در مورد ایران اظهار داشت: «محتوای پیشنهادات مورد بررسی ایران اهمیتی ندارد؛ این کشور هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.»

وی همچنین ادعا کرد که از زمان حضور در قدرت (۷ ماه گذشته)، بر تمامی جنبه‌هایی که مورد نظر بوده، کنترل یافته است و افزود: «به‌زودی خواهید دانست که ما در مورد ایران چه تصمیمی خواهیم گرفت.»

رئیس‌ جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود با لحنی هشدارآمیز در مورد آینده ایران گفت: «من ترجیح می‌دهم آنچه از ایران باقی مانده است را نابود نکنم، اما شاید مجبور به انجام این کار شوم.»

ترامپ در توجیه شکست خود در جنگ با ایران گفت: حدود شش یا هفت ماه است که در جنگ با ایران هیچ کس کشته نشده است. به اوکراین و روسیه نگاه کنید؛ جنگ واقعی آنجا است؛ ماهی بیست و پنج هزار نفر کشته می‌شوند، اما درباره ایران اینطور نیست.

هم‌زمان، ترامپ از اعضای حزب جمهوری‌خواه خواست تا برای پیشبرد اهداف خود، برای تغییر قانون فیلی باستر (اطاله کلام) در سنا تلاش کنند.

فیلی باستر یک روند پارلمانی است که منازعه بر سر قسمتی از روند قانون‌گذاری به طول می‌انجامد و یک یا چند عضو، رأی‌گیری را به تعویق انداخته یا به طور کلی از آن جلوگیری می‌کنند.

ترامپ درباره اوکراین نیز مدعی شد که قرار است توافق شود. این یک توافق بزرگ خواهد بود و بیشتر از اوکراین را شامل خواهد شد.

حتی می توانم بگویم که ممکن است این توافق همه اروپا را درگیر کند و این یک توافق بزرگ و زیبا خواهد بود.

ترامپ در ادامه گفت که هرگونه ابتکار هسته‌ای در قبال ایران که از سوی میانجی‌ها پیشنهاد شود، بدون موافقت آمریکا، غیرقابل قبول است.