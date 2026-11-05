https://mehrnews.com/x3dx5R ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲:۳۵ کد مطلب 7001504 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲:۳۵ شکوه حضور مردم محلات در شب ۲۵۰ تجدیدعهد با رهبری محلات- در این ویدئو شکوه حضور مردم محلات در شب ۲۵۰ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 7001504 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم محلات در شب ۲۴۹ تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب میدان داری مردم محلات در شب ۲۴۸ تجدید میثاق با رهبری ۲۴۷ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب حضور پرشور مردم گرگان در تجمع شبانه؛ خیابانها صحنه همبستگی مردمی شد شکوه حضور مردم خمین در شب ۲۵۳ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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