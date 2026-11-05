به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پارلمان ترکیه توافق‌نامه دفاع مشترک میان این کشور، عربستان سعودی و پاکستان موسوم به «توافق مکه» را با اکثریت آرا به تصویب رساند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این توافق با ۲۷۹ رأی موافق و ۱۱۹ رأی مخالف تصویب شد و هیچ نماینده‌ای رأی ممتنع نداد. قرار است توافق‌نامه مذکور پس از امضای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، رسماً اجرایی شود.

وزارت دفاع ترکیه پیش‌تر در ماه اوت اعلام کرده بود که سه کشور امضاکننده توافق دفاع مشترک مکه، در راستای اجرای مفاد آن، ساختارهای نهادی یکپارچه‌ای ایجاد خواهند کرد.

عربستان سعودی در مارس ۲۰۱۵ با تشکیل ائتلافی نظامی به جنگ یمن وارد شد و هدف خود را حمایت از دولت مستعفی این کشور و مقابله با انصارالله اعلام کرد. این جنگ با وجود سال‌ها عملیات نظامی، به اهداف اعلام‌شده ریاض منجر نشد و با پیامدهای گسترده انسانی و امنیتی همراه بود.

در سال‌های بعد، پیشروی ارتش یمن و حملاتش به تأسیسات نفتی و اهداف راهبردی عربستان، آسیب‌پذیری امنیتی این کشور را برجسته کرد. اکنون توافق دفاعی مشترک با ترکیه و پاکستان در شرایطی به تصویب رسیده است که ریاض به دنبال تقویت ظرفیت‌های دفاعی و ایجاد سازوکارهای جدید برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای است.