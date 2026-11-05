به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور در اعتراض به کسر مطالبات معوق گندم‌کاران به بهانه کیفیت نوشت،

محضر ریاست جمهوری اسلامی ایران، دکتر مسعود پزشکیان

با سلام و تحیات

با استناد به نقش محوری کشاورزان در تامین امنیت غذایی کشور و حفظ پایداری تولید محصولات استراتژیک بدین وسیله مراتب اعتراض و نگرانی شدید کشاورزان گندمکار سراسر کشور را به استحضار عالی می‌رسانیم.

موضوع مورد اعتراض مغایرت فاحش میان قیمت اعلام شده در زمان تحویل محصول و مبلغ واریزی در مرحله تسویه حساب است که موجب بروز نارضایتی گسترده و اخلال در تراز مالی کشاورزان گردیده است جزئیات وقایع به شهر ذیل است:

۱. عدم شفافیت در مرحله دریافت محصول در زمان تحویل گندم به واحدهای بازرگانی خرید گندم به دلیل عدم حضور یا استفاده از دستگاه‌های سنجش کیفیت در محل یا در لحظه تحویل هیچ گونه اطلاع رسانی مبنی بر کسر قیمت به دلیل کیفیت در محدوده ۴۷۵۰۰ تومان تا ۴۹۵۰۰ تومان به کشاورزیان صورت نگرفت است.

۲، صدور صورتحساب‌های مغلطه‌آمیز بر اساس مستندات موجود صورتحساب‌های اولیه تحویل شده به کشاورزان تمامی وزن‌های تحویلی را بر مبنای بالاترین نرخ ۴۹۵۰۰ تومان محاسبه کرده است که مستندات آن در دست کشاورزان موجود است این امر در نگاه اول به کشاورزان این اطمینان را داده که قیمت بر این اساس تثبیت شده است.

۳. تغییر ناگهانی در مرحله تسویه، در مرحله نهایی تسویه حساب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توپ را توی زمین وزارت جهاد کشاورزی انداخته و با اعمال میانگین قیمت پایین‌تر از ۴۷۵۰۰ تومان بدون ارائه دلیل فنی مستند و بدون اطلاع قبلی به کشاورز مبلغ دریافتی با صورت‌های صادر شده مغایرت پیدا کرده است.

ریاست محترم جمهور این رویکرد که در آن مبنای محاسبه در صورتحساب اولیه با مبنای واریزی نهایی متفاوت است نه تنها از نظر اصول حسابداری و شفافیت اداری با ایراد مواجه است و موجب بی‌اعتمادی کشاورزان به زنجیره خرید دولتی و آسیب جدی به انگیزه‌های تولید در سال‌های آتی خواهد شد. لذا از آن مقام عالی درخواست می‌شود دستور فرمایید؛

الف: دستور رسیدگی فوری به این مغایرت‌های مالی و بازنگری در فرایند محاسبه قیمت‌ها صادر گردد.

ب: شفافیت کامل در استفاده از دستگاه‌های سنجش کیفیت و اطلاع‌رسانی آن به کشاورزان در حین خرید الزامی شود.

ج: تفاوت قیمت‌های محاسبه شده در صورت حساب‌ها با مبالغ تسویه شده به طور دقیق مستند و به کشاورزان پاسخ داده شود.

جناب آقای رئیس‌جمهور با توجه به اعتراضات گسترده کشاورزان گندم‌کار سراسر کشور لازم می‌دانیم ابعاد عمیق‌تر و آسیب‌زای این رویکرد مدیریتی به استحضار عالی برسانیم آنچه امروز در میان تولیدکننده رخ داده فراتر از یک اختلاف مالی ساده بلکه یک بحران بی‌اعتمادی است که می‌تواند امنیت غذایی کشور را در سال‌های آتی به شدت تهدید کند و باعث ترویج فرهنگ بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی و همچنین باعث ظلم به کشاورز و از دست رفتن انگیزه تولید و تعدیل امنیت غذایی شود.

جناب آقای رئیس‌جمهور، عدالت ستون اصلی ثبات اجتماعی و اقتصادی است و این حرکت باعث عدم توجه کشاورزان به دستورالعمل‌ها و اطلاع‌رسانی مسئولان در رسانه ملی می‌شود. امید است با درایت جنابعالی حق و حقوق تولیدکنندگان این محصول استراتژیک که ستون فقرات امنیت غذایی کشور هستند به طور کامل احیا گردد.