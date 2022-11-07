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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۰۹

کاظمی فرد خبرداد؛

آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار می‌شود

آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار می‌شود

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: اقدامات لازم برای برگزاری آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در آذر ماه در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی به ارائه گزارشی از اجرای طرح خدمات جهادی قضائی این مرکز پرداخت و گفت: این طرح از تیرماه سال جاری و با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی آغاز شد و تاکنون بیش از هزار خدمت قضائی به مردم ۴۰ منطقه در استان‌های هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی که فاقد مرجع قضائی بودند، ارائه شده است.

وی با بیان اینکه در طرح خدمات جهادی قضائی، هیچ هزینه‌ای از مردم دریافت نمی‌شود، ابراز امیدواری کرد که این طرح تا پایان سال جاری در ۳۵۰ نقطه فاقد مرجع قضائی و کمتر توسعه یافته کشور اجرا شود.

کاظمی‌فرد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه اقدامات لازم برای برگزاری آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در آذرماه در حال انجام است، گفت: ثبت‌نام این آزمون از طریق سازمان سنجش انجام می‌شود و شرایط عمومی و اختصاصی آن نیز به زودی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5626700

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