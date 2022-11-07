دادگاه اغتشاشگران خیابان اشرفی اصفهانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سه نفر دیگر از اغتشاشگران اخیر در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی با حضور رئیس دادگاه، مستشار دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و همچنین خانواده متهمان برگزار شد.

در ابتدای جلسه رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست با حضور در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند.

نماینده دادستان اظهار داشت: براساس کیفرخواست صادر شده، سهند نور محمدزاده فرزند جعفر متولد ۱۳۷۵ متهم به محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی است.

وی ادامه داد: همچنین علی هوشمندی فتوت فرزند بایرامعلی متولد ۱۳۶۱ متهم است به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی و تخریب اموال عمومی.

نماینده دادستان بیان کرد: همچنین بهداد اسکندرنژاد فرزند مظفر متولد ۱۳۶۳ متهم است به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی.

اجتهادی ادامه داد: متهمین مذکور جزو افرادی هستند که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ در اغتشاشات شهر تهران شرکت نموده و مرتکب جرم به شرح فوق الذکر شده‌اند. در پی اقدامات صورت گرفته از سوی سهند نورمحمد زاده بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی برای مدتی مسدود شده و عبور و مرور خودروها با اخلال مواجه شده است. متهم نورمحمدزاده با کندن نرده‌های بزرگراه، آتش زدن سطل زباله و لاستیک موجبات انسداد بزرگراه را فراهم کرده بوده.

وی ادامه داد: همچنین متهم علی هوشمندی فتوت اقدام به تهیه و تحویل پنج حلقه لاستیک خودرو و الکل صنعتی به متهم سهند نور محمدزاده جهت ایجاد حریق در بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی جهت انسداد مسیر خودروهای عبوری کرده و با سایر متهمین جهت آتش زدن سطل زباله مشارکت نموده است. متهم هوشمندی در اقدامی دیگر بنر تبلیغاتی کنار بزرگراه را به آتش کشیده و در فضای مجازی علیه نظام فعالیت کرده است.

نماینده دادستان بیان کرد: به استناد ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۵۰۰. ۶۱۰. ۶۱۷. ۶۱۸ این قانون مجازات این متهمین مورد استدعا است.

در ادامه جلسه به دستور قاضی فیلم لحظه انجام جرایم متهمان که در معابر شهری اقدام به جرم کرده اند، منتشر شد و رئیس دادگاه از ضابط قضائی پرونده خواست تا در خصوص این فیلم توضیح دهد و متهمان را در آن مشخص کند.

ضابط قضائی این پرونده با بیان اینکه این فیلم مربوط به پاساژ تیراژه واقع در بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی است، در ابتدا متهم سهند نورمحمد زاده را شناسایی کرد.

ضابط قضائی در خصوص جزئیات این فیلم گفت: همانطور که در فیلم مشاهده می‌کنید، اتوبوس بی آر تی به دلیل سد معبر از طریق قرار دادن نرده آهنی در مسیرحرکتش نمی‌تواند عبور کند. یکی از مسافران از اتوبوس پیاده می‌شود و قصد دارد مانع را حرکت دهد تا در ادامه، مسیر اتوبوس باز شود اما در این لحظه متهم نورمحمدزاده به سمت وی چوبی را پرتاب می‌کند اما مسافر به این اقدام متهم بی اعتنایی می‌کند تا اینکه متهم نورمحمدزاده به سمت شهروند حمله ور شد و وی را از محل فراری می‌دهد.

ضابط پرونده در ادامه گفت: پس از مدت‌ها توقف اتوبوس در محل اغتشاش و بسته شدن خیابان، مسافران از آن خارج و مجبور می‌شوند که این مسیر را به صورت پیاده طی کنند.

در ادامه این فیلم ضابط قضائی متهمان دیگر یعنی متهم هوشمندی فتوت و متهم اسکندرنژاد را شناسایی کرد.

ضابط قضائی خطاب به رئیس دادگاه گفت: در این لحظه مأموران حافظ امنیت به محل اغتشاش آمدند که متهم نورمحمدزاده و متهم اسکندرنژاد به سمت آن‌ها حمله ور شدند.

من جوزده شده بودم!

پس از توضیحات ضابط پرونده در خصوص فیلم منتشر شده و جرایم انجام شده توسط متهمان، قاضی از متهم نورمحمدزاده خواست تا با حضور در جایگاه نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع کند.

ریاست دادگاه در ادامه ضمن تفهیم اتهام مجدد به متهم سهند نورمحمدزاده فرزند جعفر گفت: اتهامات شما دایر بر محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم، آرامش و آسایش عمومی است، آیا این اتهامات را قبول دارید یا خیر؟

متهم نورمحمدزاده گفت: خیر آقای قاضی این اتهامات را قبول ندارم.

قاضی گفت: خودت را در تصویر دیدی که سطل زباله را آتش زدی؟

متهم نورمحمدزاده گفت: بله اما من سطل زباله‌ای آتش نزدم، به سمت مأموران چوبی پرتاب نکردم، به مسافری حمله نکردم، من فقط نرده را گذاشتم جلوی راه اتوبوس.

قاضی گفت: مقابل پاساژ آمدی و قصد کندن نرده را داشتی اما توان کندن آن را به تنهایی نداشتی تا اینکه دوستانت به تو کمک کردند، آیا این موضوع را قبول داری؟

متهم نورمحمدزاده گفت: خیر.

قاضی گفت: زمانی که مسافر به خط بی آرتی آمد به سمت او حمله کردی آیا قبول داری؟

متهم نورمحمدزاده گفت: خیر، من به سمت نرده رفتم اما چوبی پرتاب نکردم. شناختی نسبت به آدم‌هایی که در آنجا بودند هم نداشتم.

قاضی گفت: چه عاملی باعث شد که به این سمت و سو بروی و اقدام به ایجاد اغتشاش کنی؟

متهم نورمحمدزاده گفت: من هیچ سابقه‌ای ندارم و در هیچ تجمعی تا به امروز حضور نداشتم، از کار خود پشیمان هستم، من فقط جو زده شده بودم همین.

قاضی پرسید: چه چیزی عامل و باعث این هیجان زدگی در شما بوده است؟

متهم نورمحمدزاده گفت: ساعت حوالی ۴ یا ۵ عصر بود، درب پاساژی که در آن کار می‌کردم نیمه بسته شده بود و جماعتی در مقابل آن جمع شده بودند، از طرف پونک مردم به سمت پایین می‌آمدند و من هم رفتم سوار موتورسیکلت خودم شوم و در کنار موتورم سطل آشغال آتش گرفته بود.

متهم نورمحمدزاده گفت: سطل آشغال را کمی کنار زدم تا به موتورم آسیبی نرسد.

قاضی گفت: شواهد نشان دهنده این است که شما لیدر و سرمنشا ایجاد این اغتشاش بودی.

متهم نورمحمدزاده گفت: من چطور می‌توانم در محلی که همه من را می‌شناسند اغتشاش ایجاد کنم، من نرده‌ای را نکندم، سطل آشغالی را آتش نزدم. مقابل پاساژ شلوغ شد و بقیه جو دادند وگرنه من هیچ اقدامی انجام ندادم.

اغتشاش از قبل حضور موکلم آغاز شده بوده

در ادامه جلسه به دستور قاضی، احمدی وکیل متهم نورمحمدزاده برای دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شد.

وکیل متهم نورمحمدزاده گفت: همانطور که در تصاویر مشاهده کردیم هیچ تصویری مبنی بر این که موکل بنده اقدام به آتش زدن سطل زباله کند یا اینکه نرده‌ای را از جای خود کنده باشد، وجود نداشت.

احمدی ادامه داد: موکل من سابقه کیفری ندارد

وی افزود: موکل بنده از زمان مرگ مرحومه مهسا امینی در هیچ تجمعی شرکت نداشته تا اینکه در تجمع مورد اشاره حضور پیدا می‌کند که این اقدام حرکت اشتباه موکل بنده بوده و بیانگر این است که این اقدامش از قبل برنامه ریزی شده و تحت هدایت معاندین نیست.

احمدی گفت: در فیلم دیدیم قبل از اینکه موکل من در محل بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی حضور پیدا کند چند دختر در محل بودند که اقدام به سر دادن شعار می‌کردند و این نشان‌دهنده این است که تجمع از قبل از حضور موکل بنده در محل آغاز شده بود.

موکل من سطل زباله آتش نزده، فقط لاستیک آتش زده

وی افزود: آتش زدن سطل زباله که نماینده دادستان از آن به عنوان فعل مجرمانه یاد کرد در فیلم مشاهده نشد و موکل بنده نیز این موضوع را رد می‌کند، او فقط یک حلقه لاستیک را آتش زد که لاستیک نیز از اموال عمومی به حساب نمی‌آید.

وکیل مدافع متهم نورمحمدزاده گفت: جوانان ما تحت جو معاندین و رسانه‌هایی که ۲۴ ساعته اقدام به تبلیغ علیه نظام می‌کنند، هستند.

وی افزود: با توجه به مطالعه پرونده تحقیق از خانواده وی و همچنین مدارک موجود می‌توانم موکل خود را فریب خورده معاندین عنوان کنم نه اغتشاشگر.

احمدی گفت: در خصوص اتهام اول وارده به موکل خود مبنی بر محاربه باید بگویم کسی که مسلمان و تابع اسلام است نمی‌تواند با اسلام مبارزه و با حکومت اسلامی مقابله کند.

وکیل مدافع متهم نورمحمدزاده با اشاره به اتهام دوم موکلش مبنی بر اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، گفت: موکل بنده در این اغتشاش هیچگونه اجتماع یا تبانی نداشته است.

وی افزود: موکل بنده درک سیاسی ندارد.

احمدی خطاب به ریاست دادگاه گفت: اتهامات وارده به موکل بنده سختگیرانه است لذا تقاضا می‌کنم برای وی فقدان سو نیت مجرمانه در محاربه و اجتماع و تبانی در اغتشاشات را احراز کنید تا با توجه به رأفت، عطوفت نظام و انقلاب و اسلام، توبه موکل بنده را پذیرا باشید

در ادامه جلسه متهم سهند نورمحمد زاده با حضور در جایگاه نسبت به بیان آخرین دفاعیات خود اقدام کرد.

متهم نورمحمدزاده گفت: من هیچ گونه سو قصدی نداشتم، فقط جو زده بودم، من هیچ چوبی را به سمت کسی پرتاب نکردم، از شما می‌خواهم من را مورد عفو قرار دهید، من را ببخشید تا به جامعه بازگردم.

قاضی دادگاه در ادامه جلسه از متهم دیگر پرونده، علی هوشمند فتوت خواست با حضور در جایگاه دفاعیات خود نسبت به اتهامات انتسابی را بیان کند.

در ابتدای حضور متهم در جایگاه، قاضی ضمن تفهیم اتهام مجدد متهم هوشمند از او پرسید آیا اتهامات مندرج در پرونده را قبول دارد؟ که متهم گفت: بنده این اتهامات را قبول ندارم. در کیفرخواست گفته شده بود من ۵ لاستیک به اغتشاشگران دادم که باید بگویم ۵ لاستیک نبوده و ۳ لاستیک بوده است.

در ادامه قاضی از متهم پرسید که آیا اتهام تبلیغ علیه نظام را قبول دارد و یا خیر که متهم گفت: بنده فقط برای موضوع تبلیغ علیه نظام یکسری استوری در صفحه اینستاگرامم گذاشتم.

متهم گفت: بنده چیزی را به دست خودم (تولید محتوا توسط خود متهم) نشر ندادم، مواردی که نشر دادم همه اسکرین شات بوده است. این کار هم به خاطر جو زدگی من بوده است.

به اغتشاشگران چوب و لاستیک دادم

قاضی در ادامه از متهم پرسید که آیا شما بنر تبلیغاتی کنار خیابان را آتش زدید؟ که متهم پاسخ داد: من در اظهارات قبلی هم تاکید کردم که قصد داشتم بنر را آتش بزنم اما بنر به دست من آتش نگرفت و یک عده با پوشش سیاه آمدند و بنر را در خیابان آتش زدند و من تنها چوب و لاستیک در اختیار اغتشاشگران قرار دادم.

وی تاکید کرد: من از قبل از شروع اغتشاشات تجهیزات آماده نکرده بودم. من فقط ۳ حلقه لاستیک برای آتش زدن به اغتشاشگران دادم.

قاضی در ادامه از متهم پرسید لاستیک را از کجا تهیه کرده، که متهم پاسخ داد: از جایی تهیه نکردم. از قدیم در محل کارواش و مکانیکی بود که روی پشت بام این محل‌ها لاستیک‌هایی ریخته بودند و بنده دچار غفلت شدم.

فیلم‌های اغتشاشات را برای خارج از ایران ارسال می‌کردم

قاضی در ادامه از متهم پرسید شما چه ارتباطی با افراد خارج نشین دارید؟ که متهم پاسخ داد: عضو هیچ گروه و دسته‌ای نیستم و در خارج از کشور اقوامی دارم که با آنها در ارتباط هستم. فیلم‌های روز حادثه را برای اقوامم در خارج از کشور ارسال کردم.

قاضی در ادامه جلسه گفت: شما حدود ۱۵۰ استوری علیه نظام در صفحه شخصی خود بارگذاری کرده‌اید که برای تحریک اغتشاشگران بوده است، در این مورد توضیح دهید. متهم در پاسخ گفت: من نمی‌خواستم کسی را برای انجام اغتشاش تشویق کنم و تنها جوگیر شدم.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی و انقلاب تهران در ادامه با دعوت از وکیل متهم خواست دفاعیات خود را بیان کند.

وکیل متهم هوشمند با حضور در جایگاه در دفاع از موکل خود گفت: در فیلم و تصاویر پرونده اصلاً تصویر موکل من در صحنه آتش زدن بنر دیده نمی‌شود.

قاضی گفت، اما متهم این موارد را قبول داشته است.

وکیل مدافع گفت: با این حال بنر در زمان حضور موکل من در فیلم سر جای خودش قرار دارد.

وی افزود: موکل من به درستی گفت که بر اساس هیجاناتی دست به این کار زده است. فعلی که توسط موکل بنده انجام شده در اختیار گذاشتن چند حلقه لاستیک و مقداری الکل بوده است.

موکل من تنها یک سری ابزار و وسایل را در اختیار اغتشاشگران قرار داده که منجر به تخریب شده است.

نمی‌دانستم آن‌هایی که به سمتشان حمله کردم، مأمور هستند

قاضی در ادامه از متهم بهداد اسکندرنژاد خواست که دفاعیات خود را در جلسه بیان کند.

متهم اسکندرنژاد با حضور در جایگاه متهم بعد از تفهیم اتهام از سوی قاضی به دفاع از خود پرداخت و گفت: من در بین جمعیت بودم و این موضوع را قبول دارم. آن روز من بازار نبودم و وقتی برگشتم پاساژ محل کارم اعتراضات و اغتشاشات رخ داده بود و سطل زباله آتش گرفته و نرده شکسته بود.

قاضی در ادامه از متهم پرسید که شما از آن طرف خیابان به سمت مأمورین حافظ امنیت حمله کردید که متهم در پاسخ گفت من نمی‌دانستم آن‌ها مأمور هستند.

قاضی در ادامه گفت شما اظهار داشتید که نمی‌دانستید آنها مأمور هستند، فرض را بر این بگیریم که آنها از آحاد جامعه هستند، شما چه انگیزه‌ای برای حمله به آنها داشته‌اید؟ متهم در پاسخ گفت: من سمت آن‌ها هم حمله ور نشدم و قصد حمله کردن به آنها را هم نداشتم.

این متهم در آخرین دفاعیات خود در دادگاه بیان کرد: ۱۵ سال است که مشغول کار در بازارم و از شما خواهش می‌کنم که بنده را عفو کنید. در روز حادثه هیجان زده و عصبانی بودم

پس از این اظهارات متهم، قاضی ختم جلسه اول دادگاه را اعلام کرد.