خبرگزاری مهر، گروه استانها- حبیبه احسنی: در روزگاری که اشتغال به یکی از مهمترین دغدغههای خانوادهها تبدیل شده مهارتآموزی بیش از هر زمان دیگری نقش خود را در ایجاد فرصتهای شغلی نشان میدهد. این موضوع برای بانوان اهمیت دوچندان دارد چرا که بسیاری از زنان با یادگیری یک مهارت میتوانند بدون نیاز به سرمایههای کلان، کسبوکار خانگی راهاندازی کنند، وارد بازار کار شوند یا حتی به کارآفرین تبدیل شوند.
آموزشهای فنی و حرفهای سالهاست به عنوان یکی از مؤثرترین مسیرهای توانمندسازی بانوان شناخته میشود آموزشهایی که از صنایع دستی و هنرهای سنتی گرفته تا رشتههای خدماتی، فناوری و مهارتهای نوین را در بر میگیرد و با اعطای گواهینامههای معتبر، مسیر ورود به بازار کار را هموار میکند.
با وجود این ظرفیت ارزشمند توسعه اشتغال بانوان تنها با آموزش محقق نمیشود و حمایت از هنرجویان پس از پایان دوره، تسهیل دسترسی به تسهیلات مالی، ایجاد بازار فروش و تقویت مشاغل خانگی، حلقههای تکمیلکننده زنجیره مهارت تا اشتغال هستند.
مهارتآموزی بانوان زمینهساز رونق اقتصاد خانواده است
رسول فرزادفر، فرماندار قوچان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توسعه آموزشهای مهارتی اظهار کرد: امروز یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار حرکت به سمت مهارتآموزی تخصصی است و بانوان به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای انسانی جامعه نقش مؤثری در این مسیر ایفا میکنند.
فرماندار قوچان افزود: ایجاد آموزشگاههای تخصصی در زمینه هایی همچون فرش،گلیم، نمد ، چرم، خیاطی و ... علاوه بر آموزش یک مهارت کاربردی زمینه ورود بانوان به بازار کار، ایجاد کسبوکارهای خانگی و افزایش درآمد خانوادهها را فراهم میکند و این موضوع از اولویتهای توسعه شهرستان است.
وی با بیان اینکه قوچان از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه صنایعدستی برخوردار است، تصریح کرد: صنایعی مثل هنر چرمدوزی، گلیم، جاجیم، چارق و نمدمالی میتواند به یکی از محورهای اشتغال و کارآفرینی شهرستان تبدیل شود مشروط بر اینکه در کنار آموزش بازار فروش مناسبی نیز برای تولیدکنندگان فراهم شود.
فرزادفر تاکید کرد: مهارتآموزی زمانی اثربخش خواهد بود که زنجیره آموزش، تولید و فروش به صورت کامل شکل بگیرد از همین رو ایجاد بازارچه دائمی صنایعدستی میتواند فرصت مناسبی برای عرضه محصولات تولیدکنندگان بهویژه بانوان هنرمند را فراهم کند.
فرماندار قوچان با تأکید بر حمایت از آموزشهای مهارتی بیان کرد: هر اقدامی که به توانمندسازی بانوان، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود مورد حمایت مدیریت شهرستان خواهد بود و امیدواریم با توسعه مراکزمهارت آموزی شاهد حضور پررنگتر بانوان کارآفرین و رونق هرچه بیشتر در صنایع دستی باشیم.
۳۰ درصد از مهارت آموزان در حوزه بانوان به اشتغال پایدار دست پیدا میکنند
سید قاسم موسوی، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای قوچان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از هزار خانم در مراکز دولتی و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای این شهرستان آموزشهای مهارتی را فراگرفتهاند، اظهار کرد: در مراکز دولتی بیشترین استقبال از رشتههای کیفدوزی چرم و گلیمبافی بوده و در آموزشگاههای آزاد نیز رشتههای خیاطی، آرایش و پیرایش زنانه و مهارتهای کامپیوتری بیشترین متقاضی را داشتهاند.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای قوچان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از بانوان پس از دریافت آموزشهای مهارتی وارد مشاغل خانگی یا بازار کار میشوند و برآوردها نشان میدهد حدود ۳۰ درصد از آموزشدیدگان به اشتغال پایدار دست پیدا میکنند.
وی یادآور شد: فارغالتحصیلان دورههای مهارتی با دریافت گواهینامه فنی و حرفهای میتوانند از ظرفیت نهادهایی مانند اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد برکت و صندوق کارآفرینی امید برای دریافت تسهیلات و راهاندازی کسبوکار استفاده کنند.
موسوی افزود: اجرای ۳۰ ورکشاپ یکروزه در قالب «نذر مهارت»، برگزاری مسابقات مهارتی، تولید محتوای آموزشی در فضای مجازی و اعزام تیمهای آموزشی به مناطق کمبرخوردار از برنامههای اجرا شده در هفته ملی مهارت و در راستای مهارت آموزی بانوان بوده است.
شیوههای بازاریابی و عرضه محصولات درکنار آموزش های مهارتی ارائه می شود
لیلا غلامکار، یکی از مربیان مرکز آموزش فنی و حرفهای قوچان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی دورههای آموزشی این مرکز بر اساس استانداردهای مصوب و با سرفصلهای مشخص نظری و عملی برگزار میشود تا کارآموزان علاوه بر فراگیری مهارت، آمادگی لازم برای ورود به بازار کار را نیز کسب کنند.
این مربی مرکز آموزش فنی و حرفه ای قوچان افزود: در پایان هر دوره کارآموزان در آزمونهای نظری و عملی شرکت کرده و پس از کسب نمره قبولی گواهینامه بینالمللی مهارت دریافت میکنند ، مدرکی که زمینه اشتغال، راهاندازی کسبوکار و بهرهمندی از تسهیلات اشتغال را برای آنان فراهم میکند.
وی با اشاره به اینکه آموزشهای مهارتی صرفاً به انتقال دانش محدود نمیشود، بیان کرد: در کنار آموزشهای تخصصی شیوههای بازاریابی و عرضه محصولات نیز به هنرجویان آموزش داده میشود تا بتوانند با اتکا به مهارت خود وارد بازار کار شوند.
غلامکار رشتههای ویژه بانوان را متنوع دانست و تصریح کرد: آموزشهایی مانند کیفدوزی چرم، قالیبافی، صنایع چوب، ساخت ظروف چوبی، نقاشی زیرلعابی روی سرامیک، میناکاری، شمعسازی و سبدبافی از جمله رشتههایی است که با هدف ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه مشاغل خانگی برگزار میشود.
این مربی مرکز آموزش فنی و حرفه ای قوچان خاطرنشان کرد: بسیاری از بانوان با هدف راهاندازی کسبوکار شخصی یا مشاغل خانگی در این دورهها شرکت میکنند و گروهی دیگر نیز برای ارتقای توانمندیهای شغلی و استفاده از گواهینامههای مهارتی در محیطهای آموزشی و اداری از این آموزشها بهره میبرند.
مهارتآموزی بانوان تنها آموزش یک حرفه نیست بلکه سرمایهگذاری برای آینده خانواده و اقتصاد جامعه است زنی که یک مهارت تخصصی میآموزد علاوه بر افزایش اعتماد به نفس و توانمندی فردی میتواند با راهاندازی یک کسبوکار خانگی یا حضور در بازار کار به درآمد پایدار دست پیدا کند و نقش پررنگتری در توسعه اقتصادی ایفا کند.
استقبال بیش از هزار بانوی قوچانی از دورههای آموزشی فنی و حرفهای نیز نشان میدهد که زنان بیش از هر زمان دیگری به دنبال یادگیری مهارت و ساختن آینده شغلی خود هستند با این حال تحقق اشتغال پایدار تنها با برگزاری دورههای آموزشی ممکن نیست حمایت از بانوان پس از پایان آموزش، تسهیل دسترسی به تسهیلات، ایجاد بازار فروش محصولات، توسعه مشاغل خانگی و تقویت آموزشگاههای فنی و حرفهای باید در اولویت برنامهریزی مسئولان قرار گیرد.
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