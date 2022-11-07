تشریح اقدامات بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان خوی

محمد حسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش عملکرد ستاد هماهنگی بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان خوی گفت: تا روز ۱۵ آبان آواربرداری ۲۹۰و احدهای مسکونی روستایی و ۲۸۰ واحد شهری صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین آوار برداری از ۱۷۵ واحد دامی و محل نگهداری احشام نیز صورت گرفت و در این میان ۴۶۰ پروانه ساخت واحدهای روستایی و ۴۸۰ پروانه شهری صادر شده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته بیان کرد: ۶۸ فقره پی کنی، ۲۵۰ و احد اجرای بتن، ۱۹۵و احد آرماتوربندی ،۱۲۸ واحد فنداسیون، ۹۷و احد بتن‌ریزی ،۹۷و ۴۳ واحد نصب اسکلت صورت گرفته است.