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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۳۵

تکواندوکاران آذربایجان‌شرقی در رنکینگ جهانی صعود کردند

تکواندوکاران آذربایجان‌شرقی در رنکینگ جهانی صعود کردند

تبریز- تکواندوکاران آذربایجان‌شرقی در رنکینگ جهانی صعود چند پله‌ای داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو طبق روال هر ماه اقدام به انتشار رنکینگ المپیکی تکواندوکاران کرد که جایگاه تکواندوکاران آذربایجان‌شرقی با پیشرفت همراه بود.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، امیرمحمد بخشی با ۳ پله صعود و با ۷۴.۸۸ امتیاز رتبه ۳۸ ایستاد و در وزن ۸۰- کیلوگرم، میرهاشم حسینی با کسب ۹۴.۷۰ امتیاز در رده ۲۸ جای گرفت.

لازم به ذکر است میرهاشم حسینی در مسابقات گرندپری منچستر به دلیل عدم صدور ویزا از سوی کشور انگلیس غایب بوده و همین سبب شد که وی در این مسابقات حضور نداشته و از کسب امتیاز بازماند.

میرهاشم حسینی در مسابقات جهانی مکزیک حضور داشته و یکی از امیدهای کسب مدال طلا در این مسابقات است.

کد مطلب 5626723

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