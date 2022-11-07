به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مختاری ظهر دوشنبه در نشست خبری رویداد هم افزایی فعالان فرهنگی اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: رویداد هم‌افزایی فعالان فرهنگی و اجتماعی خراسان رضوی، بستری برای ارائه توانمندی‌ها، شبکه سازی و همکاری ظرفیت‌های مردمی است.

مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی ادامه داد: این رویداد ۱۸ و ۱۹ آبان ماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های آستان قدس رضوی واقع در باب الجواد با حضور ۱۱۰ تشکل و مجموعه مردم نهاد و ۳ مجموعه رسانه‌ای در سطح استان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

حضور مردم کلید حل مشکلات

وی در توضیح رویکردهای برگزاری این برنامه نیز گفت: در انقلاب اسلامی حضور مردم کلید حل مشکلات در همه مسائل است و این حضور، هیچ جایگزین دیگری ندارد. گام دوم انقلاب گام حکمرانی مردم به محوریت جوانان برای آبادانی ایران است و حلقه‌های میانی (تشکل‌های مردمی) به عنوان بخشی از خود مردم راهکار عملی این میدان داری هستد.

مختاری افزود: تشکل‌های مردمی در عرصه‌های تخصصی نقش واسط بین حاکمیت و مردم هستند و به عنوان حلقه‌های میانی ایفای نقش می‌کنند، زیرا به تجربه ثابت شده است هر جا به فرصت‌های حضور حداکثری مردم تکیه شده نتیجه بهتری حاصل شده است.

الگوسازی برای سایر تشکل‌های کشور

مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی تصریح کرد: تشکل‌های مردمی با ذائقه مردم آشنا بوده از جنس خود مردم هستند و درگیر نظام اداری و بروکراتیک نیستند از همین رو این رویداد در نظر دارد تشکل‌های مردم نهاد را دور هم جمع کند تا با هم‌افزایی به تبادل نظر بپردازند، دستاوردهای خود را به اشتراک بگذارند و الگوی سایر تشکل‌ها در سراسر استان باشند.

آشنایی دستگاه‌های مختلف با ظرفیت‌های مردمی در راستای پیشبرد مأموریت‌ها

وی همچنین در ادامه بیان رویکردهای این رویداد، خاطر نشان کرد: با برگزاری این رویداد دستگاه‌های متولی امر با ظرفیت‌های مردمی در عرصه‌های مختلف آشنا شده و جهت پیشبرد مأموریت‌های خود از ظرفیت‌های این تشکل‌ها بهره می‌برند.

هم افزایی؛ انتقال تجربه، دریافت ایده‌های برتر

مختاری گفت: در این رویداد به دنبال هم‌افزایی، انتقال تجربیات و دریافت ایده‌های برتر و خلاقانه در خصوص رفع مشکلات جامعه هستیم و مباحث روز جامعه به ویژه برای مخاطبان دهه هشتادی به دلیل اینکه مخاطب و کنشگر فعال شناخته می‌شود ارائه خواهد شد.

هم افزایی در ۹ عرصه

مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی خاطر نشان کرد: این اتفاق ویژه که حول ۹ عرصه تخصصی شکل می‌گیرد قرار است برای ارتباط و اتصال مؤثرتر افراد، مؤسسات و مجموعه‌ها، ارائه دستاوردها، توانمندی‌ها و تجربه زیسته، ارتباط با مدیران و مسئولان برای ایجاد شبکه‌های تخصصی مردمی به عنوان همیاران دولت، بستر مناسبی فراهم آورد.

وی عرصه‌های اجتماعی، تربیتی، و آموزشی، جریان رسانه و هنر، حوزه خانواده، سبک زندگی عفیفانه، کتاب و کتاب خوانی، صنایع خلاق فرهنگی و عرصه فکر و اندیشه را از عناوین عرصه‌های این رویداد دانست.

مختاری خاطر نشان کرد: این رویداد با همکاری و مشارکت سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، ستاد جبهه فرهنگی و مردمی خراسان رضوی، اداره کل ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی تدارک دیده شده است و امیدواریم محفلی برای پویایی بیشتر تشکل‌های مردمی باشد.

معرفی تشکل‌های مردمی در سایت هم افزا

در ادامه، شعیبی، دبیر رویداد هم‌افزایی فعالان فرهنگی و اجتماعی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: دبیرخانه این رویداد از سه ماه گذشته کار خود را آغاز کرده واز تشکل‌ها دعوت به عمل آورده است.

دبیر رویداد هم‌افزایی فعالان فرهنگی و اجتماعی خراسان رضوی از راه‌اندازی سایت هم‌افزا خبر داد و گفت: ۱۱۰ تشکل مردم نهاد، در صفحه‌ای اختصاصی و در قالب کاتالوک، ویدئو و پوستر در این سایت رویکردها و برنامه‌های خود را معرفی می‌کنند.

وی تصریح کرد: این رویداد در فضایی به مساحت ۵ هزار متر مربع نمایشگاه و در قالب غرفه‌های اندیشه‌ای، تفکری و گفت وگویی برگزار می‌شود.