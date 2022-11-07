طرح راهداری زمستانه گلستان زودتر از موعد مقرر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: طرح راهداری زمستانه در گلستان به دلیل وقوع بارش‌ها رگباری و همچنین ریزش برف زودتر از موعد مقرر آغاز شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان افزود: اولین بارش برف در ۱۵ آبان در دو محور توسکستان و درازنو اتفاق افتاد که نیروهای راهداری با حضور در این مناطق عملیات برفروبی و نمک پاشی را انجام دادند.

وی با بیان اینکه شروع رسمی طرح راهداری زمستانه از ابتدای آذرماه است، اضافه کرد: پنج هزار و ۲۵۰ کیلومتر انواع راه‌ها در استان وجود داشته که ۳۰۸ کیلومتر بزرگراه، ۷۵۱ کیلومتر راه اصلی، ۲۵۴ کیلومتر راه فرعی، ۴۴۶ کیلومتر راه مرزی، ۵۵۷ کیلومتر راه ترانزیتی و بقیه راه شریانی است.

مصدقی ادامه داد: سه هزار و ۶۰۰ کیلومتر از این راه‌ها زیر پوشش برف زمستانه می رود و ۵۱ کیلومتر گردنه برفگیر داریم که طول آنها ۸۱۷ کیلومتر است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان عنوان کرد: ۲۳۱ دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین در این طرح شرکت کرده و ۲۱ دستگاه نمک پاش مکانیزه داریم.

وی افزود: ۱۴ پایگاه ثابت و سیار در گلستان مستقر بوده و ۲۷۰ نفر از نیروهای ما در قالب ۲۶ اکیپ شرکت دارند.

مصدقی توضیح داد که برای اجرای راهداری زمستانه ۱۰ هزار تن نمک و شن پیش بینی شده که تاکنون ۵۰ درصد آن حمل و ذخیره سازی شده است.