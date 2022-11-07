به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سید صولت مرتضوی» در دیدار با خانم «آکسیلیا مانانگاگاوا» همسر رئیس‌جمهور و هیأت عالی دولت جمهوری زیمبابوه، اظهار داشت: روابط جمهوری‌اسلامی‌ایران با کشور زیمبابوه از گذشته تاکنون برادرانه و دوستانه بوده است و امیدوارم روز به روز توسعه پیدا کند.



وی با بیان اینکه دو کشور ایران و زیمبابوه در مجامع بین‌المللی دارای مواضع مشترک هستند، گفت: این کشور دوست و متحد راهبردی جمهوری‌اسلامی‌ایران در قاره آفریقا است.



مرتضوی با تبیین ظرفیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه اظهار امیدواری کرد که در حوزه‌های اقتصادی و تجاری نیز بتوانیم همکاری‌های گسترده‌ای با این کشور داشته باشیم.



وزیر کار افزود: ایران و زیمبابوه تحت تحریم‌های ظالمانه غرب و آمریکا قرار دارند و با این وجود باید تلاش کنیم روابط اقتصادی دو کشور، توسعه یافته و بتوانیم از ظرفیت‌های دوجانبه استفاده کنیم.



وی با اشاره به اینکه تاکنون ۸ اجلاسیه مشترک با کشور زیمبابوه برگزار شده، گفت: امیدواریم که اجلاس آتی در تهران هرچه سریع‌تر با دستور کار تبادل تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک برگزار شود.



مرتضوی بیان کرد: همکاران ما مقدمات این اجلاسیه را فراهم کردند و پیش‌نویس ۱۱ سند همکاری با مساعدت کمیته پیگیری همکاری‌های دو کشور تدوین شده است.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحریم‌ها را فرصتی برای رشد تولید و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: مجموعه هلدینگ‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی لازم را برای انتقال دانش و بسترسازی برای توسعه حوزه انرژی، حمل‌ونقل، گردشگری، دارو و استخراج و فرآوری معادن زیمبابوه دارد.



مرتضوی از هیأت عالی دولت جمهوری زیمبابوه دعوت کرد از مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست تهران در مدت زمان حضور در ایران بازدید کند.



خانم «آکسیلیا مانانگاگاوا» همسر رئیس‌جمهور زیمبابوه نیز در این نشست با تقدیر از میزبانی شایسته جمهوری‌اسلامی‌ایران از هیأت زیمبابوه، گفت: حضور در ایران با توجه به هم‌سویی اهداف و ظرفیت‌های این کشور باعث خرسندی است.



وی افزود: حضور ما در وزارت کار جمهوری‌اسلامی‌ایران راهبردی و حائز اهمیت است و آمادگی داریم از ظرفیت‌ها برای توسعه در زیمبابوه بهره‌مند شویم.



مانانگاگاوا با بیان اینکه هر دو کشور تحت تحریم هستند، اظهار داشت: فناوری‌های نوین و توسعه و رشدی که در ایران وجود دارد می‌تواند برای زیمبابوه محرک آبادانی باشد.



همسر رئیس‌جمهور زیمبابوه گفت: زیمبابوه نیازمند همراهی جمهوری‌اسلامی‌ایران است و این مهم را راهی برای شکست تحریم‌ها و رشد اقتصاد خود می‌داند.



وی بیان کرد: جمهوری‌اسلامی‌ایران در مواجهه با تحریم‌ها تجربه‌های خوبی دارد و توانسته در عرصه تولید و اتکا به ظرفیت‌های داخلی پرقدرت ظاهر شود.



مانانگاگاوا به وجود معادن فراوان در کشور زیمباوه اشاره کرد و از آمادگی کامل برای حمایت از انتقال دانش مهندسان ایرانی برای بهره‌برداری، استخراج و فرآوری این معادن خبر داد.



همسر رئیس‌جمهور زیمباوه گفت: فرصت‌های فراوان اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زیمباوه وجود دارد و هرگونه حمایت نیاز باشد به شرکت‌های ایرانی ارائه می‌دهیم.