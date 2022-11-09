آرامش و ثبات به بازار ارز برمیگردد/ رونمایی از چک الکترونیک

به گزاری خبرنگار مهر، علی صالح‌آبادی امروز در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در مورد بازار ارز، با بیان اینکه در روزهای گذشته نوساناتی را در بازار ارز شاهد بودیم، اظهار کرد: بانک مرکزی اقدامات متعددی انجام می‌دهد و در بازارهای مختلفی هم حضور دارد. باید اشاره شود که بانک مرکزی به عنوان بازارساز در همه بازارهای ارز فعالیت دارد و مداخله می‌کند تا بازار به سمت تعادل پیش برود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بنابراین امیدواریم با سازوکارهای پیش بینی شده، آرامش و ثبات را در بازار ارز داشته باشیم.

وی در مورد عرضه ارز از سوی صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان عرضه‌های خوبی دارند و این فرایند نیز تداوم خوبی دارد بنابراین مشکلی در عرضه ارز نداریم.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، عرضه ارزهایی که مورد اقبال بازار قرار می‌گیرد به اندازه کافی انجام می‌شود و عرضه تداوم خواهد داشت.

وی درباره افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته، تصریح کرد: بانک مرکزی دنبال ایجاد آرامش در بازار ارز است و سیاست‌های لازم را اتخاذ کردیم و ابزارهای لازم را هم داریم تا این کار را انجام دهیم.

جزئیات تسهیل دسترسی مردم به بازار ارز

صالح‌آبادی همچنین با بیان اینکه اقداماتی برای تسهیل دسترسی مردم به بازار اندیشیده شد، گفت: به دلیل محدودیت صرافی‌ها، شاهد ایجاد صف در این بخش بودیم بنابراین سامانه آنلاین دسترسی به صرافی‌ها راه‌اندازی و تعدادی صرافی نیز معین شد تا افراد متقاضی خرید ارز از این طریق درخواست خود را ارائه بدهند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: هم‌چنین حدود ۴۰ شعبه بانک در نظر گرفته شد تا همچون صرافی‌ها ارز مورد نیاز را ارائه کنند تا با توجه به وفور ارز، دسترسی مردم را برای خرید ارز تسهیل کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: ابزارهای مختلفی برای بازارها داریم که گواهی سکه یک نمونه آن بود که دیروز رونمایی و معامله شد؛ این اقدامات با قدرت تداوم خواهد داشت و ایجاد ابزارهای دیگر هم در بررسی قرار دارد.

صالح آبادی با اشاره به چک الکترونیک، اعلام کرد: روز شنبه با حضور وزرای صمت و اقتصاد از چک الکترونیک کشور رونمایی خواهد شد که با این اقدام، اتفاق بزرگی در صنعت پرداخت کشور رخ خواهد داد.