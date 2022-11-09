پیروزی سه فلسطینی تبار در انتخابات کنگره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شهاب نیوز، ۳ آمریکایی فلسطینی تبار از ۳ ایالت جورجیا، ایلینوی و میشیگان به عضویت مجلس نمایندگان درآمدند.

بر اساس این گزارش، «رؤی رمان» نماینده زن فلسطینی تبار توانست از ایالت جورجیا به عنوان نامزد حزب دمکرات به مجلس نمایندگان راه یابد. او پس از پیروزی، در پستی اینستاگرامی از همه کسانی که از او برای رسیدن به پارلمان ایالتی حمایت کردند، تشکر کرد.

در ایالت ایلینوی هم «عبدالناصر رشید» توانست به عنوان نامزد حزب دموکرات، عضویت مجلس نمایندگان را به دست آورد.

این در حالی است که «رشیده طلیب» نامزد حزب دموکرات، پس از مبارزات شدیدی که علیه یکی از نامزدهای حامی لابی صهیونیستی و نهادهای اسرائیلی فعال در آمریکا انجام داد، برای سومین بار متوالی از ایالت میشیگان پیروز انتخابات کنگره شد.

ماهر عبدالقادر، رئیس شورای فلسطینی آمریکایی در این باره گفت: موفقیت جوانان فلسطینی در این انتخابات ادامه کار خستگی ناپذیر ده‌ها تن از رهبران جامعه در حمایت از نامزدها و تداوم موفقیت‌های پی در پی نامزدهای فلسطینی در انتخابات پارلمانی، چه در سطح ایالت‌های خاص و چه در سطح ایالات متحده است.

وی خاطرنشان کرد: ۶ سال پیش در کنگره آمریکا هیچ حامی و مؤید آرمان فلسطین وجود نداشت ولی اکنون این تعداد از ۱۰ نفر فراتر رفته است و این نتیجه تلاش‌های مستمر و کمپین‌های حمایتی است که توسط اعضای جامعه فلسطینی تبارها با همکاری فرزندان جوامع عربی و اسلامی برای حمایت از آنها انجام می‌شود.