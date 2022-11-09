اجتماع بانوان دیار علامه بهلول در برائت از فتنه گران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، زادگاه شگفتی روزگار علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی پرچمدار مبارزه علیه کشف حجاب رضاخانی صبح چهارشنبه شاهد حضور حماسی بانوان انقلابی بود که ضمن برائت از فتنه گران بر دفاع از امنیت و اقتدار ایران اسلامی تاکید کردند.

صدها نفر از بانوان شهرستان گناباد در این اجتماع حماسی که در باغ ملی این شهر برگزار شد با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مطیع امر رهبریم ولایت مداری و بصیرت شناسی خود را به نمایش گذاشتند.

خانواده شهید آرمان علی وردی میهمان ویژه این مراسم بود که با استقبال باشکوه بانوان گنابادی در این اجتماع حضور یافتند. مادر این طلبه ۲۱ ساله شهید که چهارم آبان در شهرک اکباتان توسط اغتشاشگران به شهادت رسید، در این مراسم اظهار کرد: از همه می‌خواهم تا نگذارند خون فرزند من و سایر شهدای مدافع امنیت پایمال شود.

گفتنی است؛ ۲۱ تیر ماه سالروز قیام مردم مشهد و زائران و مجاوران حضرت امام رضا (ع) علیه کشف حجاب رضاخانی در سال ۱۳۱۴ که با سخنرانی علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی همراه بود به عنوان روز ملی عفاف و حجاب نامگذاری شده است و از همین رو از بهلول گنابادی به عنوان طلایه دار مبارزه علیه کشف حجاب رضاخانی و مدافع راستین حجاب یاد می‌شود.