به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عزیزی با اشاره به برودت هوا در پایتخت و احتمال بارش برف و با تاکید بر ابلاغ دستورالعمل زمستانه از سوی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران گفت: بدین منظور سازمان مدیریت پسماند شب گذشته نسبت به تخصیص ادوات، تجهیزات و ماشین‌آلات مکانیزه برف‌ روبی اقدام و در مرحله اول بیش از ۴۰ درصد از تجهیزات تخصصی این سازمان را به پهنه شمالی شهر که بیشتر مستعد بارش برف هستند، اعزام کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در توضیح تجهیزات ارسال شده، بیان کرد: شب گذشته ۳۰ دستگاه ماشین ویژه برف‌روبی و بازگشایی معابر به منطقه یک، ۱۵ دستگاه به منطقه ۲، ۱۵ دستگاه به منطقه ۳، ۱۵ دستگاه به منطقه ۴ و ۱۵ دستگاه به منطقه ۵ ارسال شد. ضمن اینکه، ۵ دستگاه ماشین‌آلات در سایت پشتیبانی (شمال شرقی) سازمان مدیریت پسماند واقع در مجتمع پردازش آبعلی مستقر شده‌اند.

وی با اشاره به انواع مختلف ماشین‌آلات اعزامی گفت: این دستگاه‌ها و ماشین‌آلات شامل کامیون نمک‌پاش بزرگراهی مجهز به تیغه برف‌روب، کامیونت نمک‌پاش مجهز به تیغه برف‌روب، خودروهای نمک‌پاش مینی‌پک ویژه معابر نوع ۲ و خطوط BRT ، کامیون کمپرسی تیغه‌دار و انواع کامیون‌های مجهز به کاربری محلول‌پاش (CMA) است.

عزیزی عنوان کرد: طبق برنامه زمان‌بندی ارسال ماشین‌آلات و با توجه به اینکه هنوز وارد زمان پیک بارش برف نشده‌ایم باید ۳۰ درصد از تعداد ۳۰۸ دستگاه ماشین‌آلات برف‌روب سازمان مدیریت پسماند را در اختیار مناطق شمالی و برف‌گیر پایتخت قرار می‌دادیم اما شب گذشته و امشب (مرحله دوم) حدود ۷۰ درصد از ظرفیت نیازسنجی شده این ۵ منطقه را در اختیار آن‌ها قرار خواهیم داد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه شب گذشته نیز ۹۵ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی برف‌روب به مناطق شمالی پایتخت اعزام شد، اظهار کرد: در مرحله بعدی ماشین‌آلات تخصصی را به سایر پهنه‌ها و مناطق نیز اعزام خواهیم کرد و تجهیزات مذکور تا پایدار شدن وضعیت جوی در مناطق مختلف مستقر خواهند بود و در صورت نیاز تعداد آنها افزایش خواهد یافت.