کارگاه ملی «برای ایران» در اصفهان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه کارگاه سه روزه ملی طراحی، اکران شهری و پوستر با دستمایه گرافیک و کارتون «برای ایران» صبح امروز، چهارشنبه با حضور بیش از ۱۵۰ هنرمند از حدود ۱۱ استان کشور در سالن سعدی حوزه هنری اصفهان برگزار شد.

در این مراسم بسیاری از مسئولان فرهنگی و هنری کشور از جمله محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری کشور و هنرمندان پیشکسوت حوزه طراحی و گرافیک حضور داشتند.

احمد نوری، رئیس حوزه هنری استان اصفهان در این مراسم در سخنرانی کوتاه ضمن خوش‌آمدگویی به مهمانان، حضور هسته‌های هنری مردمی گرافیست کشور در رویداد برای ایران را اتفاقی ویژه دانست و برای شرکت کنندگان در این مراسم آرزوی موفقیت کرد.

همچنین مسعود نجابتی، استاد پیشکسوت گرافیک نیز درباره روند کار کارگاه توضیح داد و گفت: در ابتدای کارگاه به جای طرح درس، تصمیم گرفته شد تا برای اینکه به برخی شبهات پاسخ داده شود، از افراد مطلع دعوت شده تا درباره اتفاقات اخیر صحبت صورت گیرد و سپس هنرمندان در طی روند برگزاری به طراحی و کار می‌پردازند.

گفتنی است، کارگاه ملی «برای ایران» با موضوعات (ایران در آستانه فردا، آشوب، علیه پیشرفت، دیکتاتورهای خیابانی، زن، بردگی، غربگرایی، چادرهای افراشته) است و با حضور اساتید بنام کشوری همچون مسعود نجابتی، سیدمسعود شجاعی طباطبایی و محمدرضا دوست‌محمدی تا روز جمعه در حوزه هنری اصفهان ادامه دارد.