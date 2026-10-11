به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نوری قبل از ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت سالروز سفر رهبر شهید انقلاب به خراسان‌شمالی که در مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد اظهار کرد: اعتبار طرح‌های مصوب این سفر به بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی با اشاره به سهم طرح‌های روستایی از مصوبات این سفر افزود: از مجموع طرح‌های مصوب، ۸۰۰ طرح به مناطق روستایی اختصاص دارد که نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه روستاها و رسیدگی به مطالبات روستاییان استان است.

استاندار خراسان‌شمالی با اشاره به اهمیت سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب به این استان گفت: مرور خاطرات این سفر، یادآور شخصیتی است که با اندیشه‌های بلند و رویکردهای خود در تاریخ معاصر ماندگار شد و بی‌تردید جایگاهی برجسته در تاریخ خواهد داشت.

نوری افزود: این سفر در تحولات فرهنگی و اجتماعی خراسان‌شمالی نقش مهمی داشته و بیان همه ابعاد و دستاوردهای آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو، همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای بازخوانی و تبیین آثار و نتایج آن وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر و اصول حکمرانی و مدیریت علوی اظهار کرد: در مراکز دانشگاهی، مکاتب مختلف مدیریتی بررسی می‌شوند و گاهی میان مدیریت مدرن و مدیریت علوی مرزبندی‌هایی صورت می‌گیرد، در حالی که این دو رویکرد لزوماً در تقابل با یکدیگر قرار ندارند.

استاندار خراسان‌شمالی تصریح کرد: مدیریت علوی، جهت‌گیری و اهداف حکمرانی را مشخص می‌کند و مدیریت نوین نیز ابزارها و روش‌های لازم را برای تحقق این اهداف در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

نوری شفافیت را از مهم‌ترین کارکردهای ابزارهای نوین مدیریتی دانست و گفت: سامانه‌ها و امکانات روز می‌توانند زمینه نظارت مؤثر و شفافیت بیشتر را فراهم کنند؛ چراکه فساد در شرایطی رشد می‌کند که نظارت کافی وجود نداشته باشد و عملکردها از دید عموم پنهان بماند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم اظهار کرد: حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر بر ضرورت ارتباط مستقیم با مردم، حضور در مناطق دوردست و شنیدن صدای مظلومان تأکید کرده‌اند.

نوری ادامه داد: رهبر شهید انقلاب نیز در عمل به این رویکرد توجه داشتند و با حضور در مناطق مختلف کشور، از نزدیک پای صحبت اقشار گوناگون جامعه می‌نشستند و دغدغه‌ها، مشکلات و مطالبات مردم را می‌شنیدند.

استاندار خراسان‌شمالی تأکید کرد: توجه به این اصول و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مدیریتی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت حکمرانی، افزایش شفافیت و تقویت ارتباط مسئولان با مردم باشد.