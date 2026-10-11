حسین غیبی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز عملیات برداشت سیب و گردو در سطح ۸ هزار هکتار از باغات این شهرستان خبر داد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان دماوند اظهار کرد: با توجه به وضعیت باغات شهرستان، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۲۵۰ هزار تن سیب درختی از باغات دماوند برداشت شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای مدیریت عرضه محصولات افزود: حدود ۷۰ هزار تن از این محصولات در سردخانه‌های شهرستان ذخیره‌سازی خواهد شد.

غیبی تصریح کرد: نرخ حق‌الحفاظ محصولات در سردخانه‌ها، بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم بازار، برای هر کیلوگرم ۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا پایان اسفندماه تعیین شده است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان دماوند درباره نحوه توزیع محصولات تولیدی گفت: بخشی از تولیدات هم‌زمان با فصل برداشت به بازارهای داخلی عرضه و برای صادرات ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: بخش دیگری از محصولات نیز برای فرآوری صنعتی به کارخانه‌های صنایع تبدیلی تحویل داده می‌شود.

غیبی با اشاره به پراکندگی باغ‌های گردو در سطح شهرستان بیان کرد: این باغ‌ها در مناطق آبعلی، دشت آبسرد، حاشیه باغات سیب، روستاهای بخش مرکزی، شهرهای کیلان و رودهن و روستاهای تابعه از جمله وسکاره و اردینه پراکنده هستند.

وی خاطرنشان کرد: عملیات برداشت گردو در این مناطق نیز در حال انجام است.