کشف ذخیره جدید گازی در دریای شمال توسط شرکت اکوینور نروژ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز شرکت اکوینور نروژ، این شرکت اعلام کرده است که در جریان فعالیت‌های اکتشافی خود، به یک ذخیره گازی جدید در میدان «گولفاکس ساوث» دست یافته است؛ موقعیت جغرافیایی این میدان در دریای شمال و در فاصله تقریبی ۱۹۰ کیلومتری (معادل ۱۱۸ مایلی) شمال‌غربی شهر برگن واقع شده است.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی اکوینور، برآورد اولیه از حجم این ذخیره مکشوفه نشان می‌دهد که میزان معادل نفت قابل‌ برداشت از آن، در بازه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب استاندارد قرار دارد.

طبق محاسبات و ارزیابی‌های فنی انجام‌گرفته، این حجم از گاز کشف‌شده برابر با ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام برآورد و معادل‌سازی شده است.

این شرکت فعال در حوزه انرژی در متن بیانیه خود بر توجیه‌پذیری پروژه تأکید کرده و اظهار داشته است: توسعه این ذخیره از نظر اقتصادی کاملاً سودآور ارزیابی می‌شود و بهره‌برداری از آن می‌تواند نقش مؤثری در تداوم فعالیت‌های عملیاتی و استمرار سطح تولید در میدان نفتی و گازی گولفاکس ایفا نماید.

در خصوص ساختار مالکیت و مشارکت در توسعه این دارایی اعلام شده است که اکوینور با تملک ۵۱ درصد از سهام، راهبری و هدایت عملیات بهره‌برداری از این میدان را عهده‌دار است؛ همچنین شرکت دولتی «پتورو نروژ» (Petoro) با برخورداری از ۳۰ درصد سهام و شرکت «اوام‌وی نروژ» (OMV Norge) با در اختیار داشتن ۱۹ درصد باقیمانده، ترکیب سهام‌داران این پروژه را تشکیل می‌دهند.