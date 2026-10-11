  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

کشف ذخیره جدید گازی در دریای شمال توسط شرکت اکوینور نروژ

کشف ذخیره جدید گازی در دریای شمال توسط شرکت اکوینور نروژ

شرکت اکوینور نروژ از کشف یک میدان جدید گازی در دریای شمال با ظرفیت حداکثر ۱۰.۳ میلیون بشکه معادل نفت قابل‌ برداشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز شرکت اکوینور نروژ، این شرکت اعلام کرده است که در جریان فعالیت‌های اکتشافی خود، به یک ذخیره گازی جدید در میدان «گولفاکس ساوث» دست یافته است؛ موقعیت جغرافیایی این میدان در دریای شمال و در فاصله تقریبی ۱۹۰ کیلومتری (معادل ۱۱۸ مایلی) شمال‌غربی شهر برگن واقع شده است.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی اکوینور، برآورد اولیه از حجم این ذخیره مکشوفه نشان می‌دهد که میزان معادل نفت قابل‌ برداشت از آن، در بازه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب استاندارد قرار دارد.

طبق محاسبات و ارزیابی‌های فنی انجام‌گرفته، این حجم از گاز کشف‌شده برابر با ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام برآورد و معادل‌سازی شده است.

این شرکت فعال در حوزه انرژی در متن بیانیه خود بر توجیه‌پذیری پروژه تأکید کرده و اظهار داشته است: توسعه این ذخیره از نظر اقتصادی کاملاً سودآور ارزیابی می‌شود و بهره‌برداری از آن می‌تواند نقش مؤثری در تداوم فعالیت‌های عملیاتی و استمرار سطح تولید در میدان نفتی و گازی گولفاکس ایفا نماید.

در خصوص ساختار مالکیت و مشارکت در توسعه این دارایی اعلام شده است که اکوینور با تملک ۵۱ درصد از سهام، راهبری و هدایت عملیات بهره‌برداری از این میدان را عهده‌دار است؛ همچنین شرکت دولتی «پتورو نروژ» (Petoro) با برخورداری از ۳۰ درصد سهام و شرکت «اوام‌وی نروژ» (OMV Norge) با در اختیار داشتن ۱۹ درصد باقیمانده، ترکیب سهام‌داران این پروژه را تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 6974400
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها