به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه بیلد گزارش داد که مشاوران ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از شنیدن سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص لزوم انتخاب یک رئیس جمهور جدید برای این کشور شوکه شده اند.

به تازگی سخنان ترامپ در خصوص لزوم کناره گیری زلنسکی از قدرت نگاه تحلیلگران را به این موضوع جلب کرده است که اوکراین بنا به وعده های کشورهای غربی مبنی بر پیوستن به ناتو وارد جنگ با روسیه شده و در نهایت بعد از چندین سال درگیری و ویرانی، آمریکا به رئیس جمهور این کشور به عنوان یک مهره سوخته نگاه می کند.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در پاسخ به سئوالات خبرنگاران گفته بود: پیشنهاد می‌کنم اوکراینی ها رهبر جدیدی انتخاب کنند؛ رهبری که بتواند به توافق برسد زیرا او می‌توانست بارها به توافق برسد اما به دلایلی هرگز این کار را انجام نمی‌دهد. اوکراین تاکنون ۳۰ درصد از خاک خود را از دست داده است. شما ۳۰ درصد از کشور خود را از دست داده‌اید و بیش از یک میلیون نفر کشته شده‌اند. با احتساب هر دو طرف، بیش از دو میلیون نفر کشته شده‌اند. این جنگی است که هرگز نباید آغاز می‌شد. فکر می‌کنم زمان آن رسیده است که اوکراین رئیس‌جمهور جدیدی انتخاب کند.