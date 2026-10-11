شناسایی کودکان ایلامی بازمانده از تحصیل در دستور کار متولیان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن مهدوی ظهر یکشنبه در نشست با کودکان و نوجوانان استان ایلام در محل استانداری اظهار کرد: این دیدار با دستور استاندار ایلام برگزار شد تا کودکان بتوانند مسائل، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را مستقیم مطرح کنند و مسئولان نیز شنونده حرف‌های آنان باشند.

وی با قدردانی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سطح استان و کشور، فرمانداران، معاون سیاسی و امنیتی استانداری و مجموعه‌هایی که در اجرای برنامه‌های مرتبط با کودکان، از جمله جشن پرواز بادبادک‌ها همکاری داشتند، افزود: برگزاری این برنامه‌ها فرصتی برای تقویت نشاط، خلاقیت و مشارکت اجتماعی کودکان فراهم می‌کند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام با اشاره به اهمیت شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل بیان کرد: تیمی برای بررسی علل بازماندگی برخی کودکان از تحصیل مأمور شده است و این موضوع نشان می‌دهد که مسائل و نیازهای کودکان در دستور کار قرار دارد.

مهدوی با اشاره به اجرای نهضت عدالت آموزشی در دولت چهاردهم ادامه داد: تکمیل بیش از ۸۰ پروژه در این حوزه، بیانگر پیگیری توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای کودکان است.

وی با بیان اینکه وضعیت کودکان از کیفیت خانواده، مدرسه، محله و شرایط اقتصادی و فرهنگی تأثیر می‌پذیرد، گفت: کودکان به‌تنهایی قادر به تغییر این شرایط نیستند و وظیفه دستگاه‌های مسئول است که فرصت‌های بیشتری برای بازی، یادگیری، تجربه، کشف و خلاقیت آنان فراهم کنند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام افزود: کودکی که از نشاط و فرصت تجربه و کشف محروم باشد، در آینده برای حل مسائل، تصمیم‌گیری و مواجهه با شرایط دشوار آمادگی کمتری خواهد داشت. همچنین ممکن است صدای او در تصمیم‌های مؤثر بر زندگی‌اش شنیده نشود.

مهدوی با اشاره به وضعیت شاخص‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان در ایلام اظهار کرد: فرهنگ مردم استان در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان و توجه به جایگاه آنان در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی، از ظرفیت‌های ارزشمند ایلام است. در کنار این ظرفیت فرهنگی، همکاری دستگاه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در بهبود وضعیت کودکان نقش مهمی دارد.