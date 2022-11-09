به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در نطقی ویدئویی با ادعای تلفات شدید ارتش روسیه، گفت که نیروهای اوکراین یک سانتی‌متر از خاک این کشور را تسلیم نمی‌کنند.

زلنسکی در نطق خود مدعی شد: فعالیت اشغالگران همچنان به شدت بالا است و هر روز حملات متعددی می‌کنند. تلفات زیادی داشته‌اند اما دستور همان دستور قبلی یعنی پیشروی به مرزهای منطقه دونتسک است. ما یک سانتی‌متر از خاک‌مان را تسلیم نمی‌کنیم.

دونتسک به همراه لوهانسک، خرسون و زاپروژیا چهار منطقه‌ای هستند که در ماه سپتامبر و با فرمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به این کشور الحاق شدند. از زمان الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴، درگیری و تنش‌ها در مناطق مذکور جریان داشته است.

بمباران یک ساختمان در شهر دونتسک

خبرگزاری ریانووستی به نقل از شهردار شهر شیهوریفکا واقع در منطقه شرق میکولائیف، که از سوی روسیه منصوب شده است، نوشت که به گفته شاهدان عینی، تانک‌ها به سمت این شهر روانه بوده و درگیری شدیدی در جریان است.

شهرهای باهموت، سولدار و آدیوکا، کانون نبرد در منطقه صنعتی دونتسک به شمار می‌روند؛ شهرهایی که از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) همواره صحنه شدیدترین نبردها بوده‌اند.