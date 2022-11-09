قبولی ۶۲۵ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد استان تهران در کنکور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زمانیان با بیان اینکه در سال تحصیلی گذشته ۸۰۰ نفر از دانش‌آموزان تحت حمایت در کنکور سراسری شرکت کردند، گفت: ۶۲۵ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد استان تهران با شرکت در کنکور ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ حائز رتبه شده و در دانشگاه‌ها دولتی، فنی و حرفه‌ای، فرهنگیان، پیام نور و آزاد پذیرش شدند که از این تعداد ۴۶ نفر رتبه زیر ده هزار کسب کردند.

وی با بیان اینکه حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت با هدف موفقیت در تحصیل و کسب مشاغل عالی، بهترین شیوه توانمندسازی جامعه هدف است، افزود: ۸۷ نفر از قبول شدگان از میان دانش آموزان تحت حمایت در مناطق روستایی است.

زمانیان با اشاره به اینکه تعداد دانش آموزانی که امسال مجاز به انتخاب رشته شدند نسبت به سال گذشته ۳ برابر شده بود، تصریح کرد: در کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ نفر مجاز به انتخاب رشته شده بودند.

معاون امور فرهنگی، ادامه داد: کمیته امداد خدمات ویژه برای دانش آموزان پایه دوازدهم اعم از کلاس‌های آمادگی کنکور، مشاوره‌های تحصیلی و انتخاب رشته را برای این دانش‌آموزان ارائه می‌دهد.

وی به برگزاری اولین همایش کنکوری‌ها در سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: پنجشنبه نوزدهم آبان ماه اولین همایش دانش آموزان کنکوری با حضور ۸۰۰ دانش آموز تحت حمایت برگزار خواهد شد.

زمانیان یادآور شد: در حال حاضر ۲۰ هزار و ۷۴۷ دانش‌آموز و ۱۶۲۳ نفر دانشجو تحت حمایت این نهاد است که از خدمات حمایتی این نهاد بهره مند می‌شوند.