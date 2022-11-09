لیگ بازیهای دیجیتالی«ایران آینده» در باغ کتاب میزبان نوجوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره «ایران آینده» که در باغ کتاب تهران در حال برگزاری است، میزبان اولین دوره لیگ بازی‌های دیجیتالی برنامه تلویزیونی «بازی ویزیون» در قالب رشته FIF22 ویژه نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال است.

جشنواره «ایران آینده» شامل چهار بخش اصلی بازی‌ها، غرفه‌ها، استیج و نمایش فیلم است و در بخش بازی‌ها، بازی‌های حرکتی، بازی‌های رومیزی، برگزاری لیگ فیفا و بازی‌های کنسولی به مخاطبان این جشنواره ارائه شده است.

یکی از بخش‌های این جشنواره برگزاری لیگ فیفا توسط برنامه برنامه تلویزیونی بازی ویزیون و در آستانه جام جهانی قطر است. این مسابقات اولین دوره لیگ بازی‌های دیجیتالی برنامه تلویزیونی بازی ویزیون است که در قالب رشته FIF22 ویژه نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال برگزار می‌شود. برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور نخبگان در موضوعات مختلف از جمله آسیب‌شناسی گیم‌استریم و بازی‌های رایانه‌ای از دیگر برنامه‌های جنبی این جشنواره است.

جشنواره «ایران آینده» همزمان با فرا رسیدن هفته ملی نوجوان توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با همکاری شبکه امید و سایر نهادهای فعال در حوزه نوجوانان از ۱۱ آبان آغاز شده و تا ۲۰ آبان ادامه دارد. این جشنواره هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

امکان بازدید گروهی از ساعت ۹ تا ۱۵ نیز وجود دارد و مدارس با هماهنگی با فرهنگ‌سراها می‌توانند به صورت گروهی در باغ کتاب تهران حاضر شوند.