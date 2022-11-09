تشدید درگیری میان تروریستها در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پنج گروهک تروریستی عضو گروه «احرار الشام» اعلام کردند که «عامر الشیخ» سرکرده کل خود را برکنار و «ابو سلیمان» را جایگزین کردند.

بر همین اساس، دیده بان موسوم به «حقوق بشر سوریه» که دفتر آن در لندن قرار دارد، جمعه گذشته گفته بود که درگیری میان گروه‌های تروریستی در شمال سوریه بالا گرفته است.

گزارشی درباره علت برکناری عامر الشیخ منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد این موضوع با توجه به تشدید اختلافات درون گروهی اخیر تروریست‌های احرار الشام مرتبط باشد.

دیده بان «حقوق بشر سوریه» افزود: اخیراً درگیری میان گروهک تروریستی هیأت تحریر الشام (جبهه النصره سابق) که مورد حمایت ترکیه است، ۲۷ کشته برجای گذاشته است.

هیئت تحریر الشام بر خارج شدن گروه‌های مسلح از شهرها و روستاها و تمرکز یافتن در جبهه‌های نبرد اصرار و پافشاری دارد. در واقع جبهه النصره به دنبال آن است تا به طور کامل بر تمامی مناطق واقع میان ادلب و جرابلس به طور یکپارچه تسلط یابد.

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