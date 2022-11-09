اطلاعات تکمیلی درباره حمله به تانکرهای سوخت در مرز سوریه و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه بغداد الیوم، «جبار المعموری» از رهبران چارچوب هماهنگی گفت تانکرهای سوختی هدف قرار گرفته شده در مرزهای سوریه و عراق متعلق به ایران بوده، که برای کمک به مردم لبنان در حال عبور از گذرگاه مرزی القائم بوده اند.

وی همچنین با وجود اینکه خبرنگار المیادین از عدم وجود تلفات جانی در این حادثه خبر داده، از کشته شدن چند نفر در این رخداد بر اساس اطلاعاتی که در دست دارد، خبر داد.

المعموری با اشاره به اجرای این عملیات تروریستی از سوی پهپادهای رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: این اقدام در راستای سیاست تل آویو برای گرسنه نگه داشتن ملت‌های منطقه و قطع هرگونه کمک به لبنان جهت ممانعت از پایان بحران سوخت در این کشور، انجام شده است.

وی بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم در ارتباط با نقض حریم هوایی عراق و سوریه در نقاط مرزی نیز تاکید کرد.

گفتنی است صبح امروز چهارشنبه خبرنگار المیادین در بغداد اعلام کرد: حمله هوایی شامگاه گذشته به نقاط مرزی سوریه که چندین تانکر سوخت را هدف قرار داد، پس از عبور این کاروان از مرزهای عراق به داخل اراضی سوریه رخ داد. وی افزود: هنوز اطلاعات تأیید شده‌ای درباره شهادت فرد یا افرادی در این حمله هوایی وجود ندارد.

خبرنگار المیادین به نقل از منابع میدانی در عراق تصریح کرد که رژیم صهیونیستی با استفاده از پهپاد این حمله را در گذرگاه القائم انجام داده است. این منابع تاکید کردند که در این حمله، دو تانکر سوختی مورد اصابت قرار گرفت و خسارات جانی گزارش نشده است.