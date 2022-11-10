به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای صبح پنج شنبه در جمع دانشجویان خراسان جنوبی اظهار کرد: اسامی دانشجویانی را که طی قضایای اخیر در دانشگاههای بیرجند برای آنها پرونده تشکیل شده، به من ارائه دهید.
رئیس قوه قضائیه خراسان جنوبی ادامه داد: این دانشجویان چنانچه جرمی مرتکب شده باشند به تناسب جرمشان و لحاظ مواردی نظیر دانشجو بودن، به پرونده آنها رسیدگی شده و ارفاقات قانونی در قبال آنها اعلام گردد.
محسنی اژهای گفت: اعتقاد داریم حتی برخی از اغتشاشگران ممکن است فریب خورده باشند و توجه به این موضوع در جای خود محفوظ است.
وی ادامه داد: اما نکته مهم آن است که ضعفهای مدیریت خود را بشناسیم و درد دل و اعتراضات مردم را بشنویم چراکه اگر به نقصها و کمبودهای خود توجه نکنیم، ممکن است همه دردها درمان نشود.
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