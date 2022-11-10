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۱۹ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۳۱

اژه‌ای خواسته دانشجویان را زیر یک ساعت عملی کرد

اژه‌ای خواسته دانشجویان را زیر یک ساعت عملی کرد

بیرجند- رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان خواسته بود که اسامی دانشجویان بازداشتی خراسان جنوبی را به وی بدهند تا پیگیری لازم را انجام دهد.

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به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح پنج شنبه در جمع دانشجویان خراسان جنوبی اظهار کرد: اسامی دانشجویانی را که طی قضایای اخیر در دانشگاه‌های بیرجند برای آنها پرونده تشکیل شده، به من ارائه دهید.

رئیس قوه قضائیه خراسان جنوبی ادامه داد: این دانشجویان چنانچه جرمی مرتکب شده باشند به تناسب جرمشان و لحاظ مواردی نظیر دانشجو بودن، به پرونده آنها رسیدگی شده و ارفاقات قانونی در قبال آنها اعلام گردد.

محسنی اژه‌ای گفت: اعتقاد داریم حتی برخی از اغتشاش‌گران ممکن است فریب خورده باشند و توجه به این موضوع در جای خود محفوظ است.

وی ادامه داد: اما نکته مهم آن است که ضعف‌های مدیریت خود را بشناسیم و درد دل و اعتراضات مردم را بشنویم چراکه اگر به نقص‌ها و کمبودهای خود توجه نکنیم، ممکن است همه دردها درمان نشود.

کد مطلب 5629257

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    نظرات

    • IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      359 132
      پاسخ
      همه دانشجویان بازداشتی باید ازاد بشن
      • امیر IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        4 2
        اونی که فحاشی و سنگ پرانی می‌کنه؛ به تاسیسات دانشگاه آسیب وارد می‌کنه و چاقو و قمه کشی می‌کنه؛ داعشجو هست؛ نه دانشجو
      • سلام AE ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        1 2
        جوووونم کی بهت گفت اینو بگی بابا جون..
      • ایلیا IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        4 0
        اونایی که مزدور غربیا هستن و کاملا عمدی هتاکی کردن و باعث بی حرمتی به دین شدند باید مجازات بشن،چطوریه که قوانین نهلیستی،لائیک،سکولار و هرزه غربیا باید رعایت شه،اما قوانین ما توسط یه عده پسرجو یا دخترجو مورد هتاکی بی شرمانه قرار بگیرن..البته اگه امثال شماها به ارزش اعتقادی داشته باشید،فریب خورده های
      • صدوقی US ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        3 1
        همه نه. اهانت کنندگان و برهم زنندگان و ناسزاگویان و آتش زننده ها و قاتلان و تخریب کنندگان و حرمت شکنان زنان دختران بیگناه دانشجو نه . معترضان واقعی به وضع موجود مملکت آری.
    • حسین IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      271 60
      پاسخ
      اگه قرار بود با یه جلاس مشکلات حل بشه چرا این همه مشکل برای مردم درست کردید از قصد بوده یا کار بلد نبودید
      • صادق IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        0 1
        نه جلسه اندازه کافی نزاشتن
    • سید دانیال حسینی IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      237 24
      پاسخ
      کاش واقعا خواسته همه مردم هم همینجور درست می‌کردید تا این مشکلات تموم شع حیف کشورمون به خدا
    • عبد المجید زرگر AE ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      194 13
      پاسخ
      جناب اقای اژه ای ضعف دولت ها همه را به بیماری دق مرگ گرفتار کرده و با یک جرقه این اتش را افروخته است . حالا بفرما درستش کن .
    • IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      210 29
      پاسخ
      کاش قبل از واقعه بفکر باشید پس معلوم شد تا داد و بیداد نکنند شما مسئولین همیشه خواب تشریف دارین...پیشگیری بهتر از درمان است
      • عزیز AE ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        0 1
        حیف که افکارت خرابه۴۳۵
    • حمیدرضا AU ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      98 179
      پاسخ
      سلام ودرودبرریس محترم قوه قضاییه که باصحبت وامیددادن دانشجویان رابه صبوری وارامش دعوت کردندواقعا مدیرخوب ولایقی هست اگرتعدادمحدودی ازمدیران ومسولین راعوض کنندوامثال اقای اژه ای سرکاربیایندایران گلستان میشودبه ویژه درشهرداریها وجاهای اجرایی
      • سعید IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        1 0
        تو حرف نزنی میگن..
    • حمیدرضا AU ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      52 159
      پاسخ
      سلام ودرودبرریس محترم قوه قضاییه که باصحبت وامیددادن دانشجویان رابه صبوری وارامش دعوت کردندواقعا مدیرخوب ولایقی هست اگرتعدادمحدودی ازمدیران ومسولین راعوض کنندوامثال اقای اژه ای سرکاربیایندایران گلستان میشودبه ویژه درشهرداریها وجاهای اجرایی
    • RO ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      114 388
      پاسخ
      دانشجویانی که هتاکی کردن یا به دنشگاه ضرر زدن یادر بیرون دانشگاه خسارت زدن به اشد مجازات برسونین تا درس بشه برای شورشیان
      • IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        1 1
        نخوری زمین بابا
      • سعید سپهری IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        1 1
        شما دهنتو ببندی کسی نمیکه لالی ،سرمایه اون دانشجویی که تو زندانه نه چهار تا سطل زباله .متاسفانه افکار ی نثل تو در جمع مسئولین کم نیست .کاش افرادی مثل شهید رجایی و حاج قاسم بر امورات مسلط میشدن
      • رضا باقری IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        1 1
        فیلتر شکن رو خاموش کن بعدم بیا پایین و اینقدر حرف نزن سر درد گرفتیم
      • بی نام IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        0 1
        اگر با نظر حضرتعالی باشه بجز خودی ها همه رو باید گردن زد
      • IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        0 0
        آتش بیار مرکه شدی خیلی زرنگی حقتو از اخلاص گرا بگیر باتشکر
      • ناشناس IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        0 0
        جناب عالی ریزهمون پرچمی که هستی بفکرهمونباش نمیخوادامثال بفکردانش جوباشد
      • مهدی ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        0 0
        شما بهتره ساکت بشی
      • را تینا AE ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        3 0
        باید دانشجوی گستاخ و بد دهن و کسیکه مثل اشرار خیابانی رفتار می‌کنه به مجازات برسه جای چنین افرادی دانشگاه نیست زباله دانی هست
      • اسی IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        0 0
        خفه بشی نمیگن لال بود
      • پسر ایران IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        0 0
        غبار جهل و دنائت به حیرتم افزود از کدام قبیله ای که با هموطنت اینچنین بیگانه ای
      • ز.را IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        0 0
        اینقدر حرص نخور .............
      • سلطان IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
        0 0
        خفه.خارج تشریف داری واسه ملت خط ونشان میکشی اشدمجازات بشون بدن.برو به عشق وحالت برس.توخبرنداری ازمشکلات مردم.‌
    • مال باخته ازکرمان IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      142 12
      پاسخ
      سلام درود،شمارابه قران بااشخاص کلاهبردارکه اموال مردم بالا میکشند نمیدانم نفوذی هستن یا رشوه میدن سال ۱۳۹۷ فردی که پرونده های کلاهبرداری درسیستم قضاییه دارد وهرسال کارش کلاهبرداری است ۷۰۰میلیون تومان ازمن کلاهبرداری کرده ومحکوم شده متاسفانه حق مردم رابرنمیگرداند بارشوه ونفوذی که دارد
    • IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      35 80
      پاسخ
      دمت گرم
    • ناشناس IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      177 8
      پاسخ
      آقای اژ ه ای لطفا به پرونده های خوابیده سارقین رسیدگی کنید خسته شدیم چرا باید سارقین زیر چتر حمایت قانون قرار گیرند با این حمایت ها دزد ی ها را زیاد می کنید
    • الهام IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      215 14
      پاسخ
      چرایکی ازاین دانشجوهابه اژه ای نگفت چرابامفسدین اقتصادی برخوردقاطع نمیکنیدچرابدهکاران بانکی رواسمشان رواعلام نمیکنیدچرازندان برای مفسدان اقتصادی بایدهتل باشه سوییت باشه مگربادزدهاوجیبرهافرق دارن چراطبری وبابک زنجانی واعدام نمیکنیدچرانگفتید
      • IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        6 0
        چون هدفشون از اغتشاش مشکلات اقتصادی نبود هدف هایی اعم از تجزیه طلبی وآزادی حجاب داشتن
      • اریا IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
        2 1
        خب اخه مساله ی لخت شدن وبی حجابی برای دانشجوها اهمتر ه
    • IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      1 0
      پاسخ
      آفرین کار درست این هست که به حرف مردم گوش بدید و مشکلات را حل کنید تا پای منافقان از مملکت قطع بشه خدا باعث و بانی به وجود آمدن این وضعیت در کشور را نابود کند کاش تا قبل از اینکه مردم به ستوه بیان دزدان اصلی مملکت را می‌گرفتند تا مردم اعتمادشون را به دولت از دست ندهند
    • حسین IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      2 1
      پاسخ
      ریاست محترم قوه قضاییه نسلی بوجود آمده که در دنیایی بین ۱۵۰ تا۳۰۰ سال جلوتر از ما زندگی میکنند. باید برای ارتباط با این نسل راه تعاملی پیدا کرد. هیچ دلیلی ندارد فهم و درک آنان از دین و جهان مانند ما باشد. همانطور که ما از صدر اسلام و حکومت های بعد از آن درکی مانند آن دوران نداربم.
    • حسبن IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      1 0
      پاسخ
      جناب اژه ای سعی در خاموش کردن صدای بحق مردمی که از وضعیت امروز مملکت به ستوه آمده و راه بجایی ندارند .چهره ما را در دل تاریخ کدر خواهد کرد. تعامل و درک مردم کاری بس دشوار و پیچیده است که باید در این راه حساب شده گام برداشت. با پرورش جوانانی مثل نسل خودمان و مقایله با نسل جدید قطعا را راه اشتباهی است
    • آریا IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 2
      پاسخ
      دانشجوهای کشور را زندانی کرده اید ! پرونده برای دانشجوها تشکیل داده اید ! فردا آینده شغلی این جوانان در خطر میفتد !!!! دست شما مسئولین جمهوری اسلامی درد نکند!!! که اینگونه مشکلات مردم رو حل میکنید
    • IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      2 0
      پاسخ
      اگربه دردهای مردم رسیدگی شوددیگرنه جایی برای اغتشاش هست نه اعتراض مردم ایران مردمانی بافرهنگ بااحساس وباصبروتحمل هستندهشت سال جنگ بانداری ساختن سالهاگفتیدتحریم ساختن خدایی گشت ارشادیک چیزاضافی بود
    • مهران مداحی IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اینجا قانون فقط برای مردم عادیه...
    • علی IT ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      نکته جالبش اینه مسولین همیشه مبرا از هرگونه اشتباه هستن و این مردم هستن که اشتباه میکنن باید مجازات بشن
    • علی IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      2 0
      پاسخ
      فرد خاطی درهرلباسی که باشه بایستی محاکمه و به تناسب مجازات شود،این یعنی عدالت،
    • دنیا IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ما معلم ها ،که معلم تمام بچه های این مملکت ،دانشجو و طلبه و...هستیم ،آدم نبودیم ،یا محلی از اعراب نداریم تواین مملکت که حرف وصدای مارا نشنیدین ونمی شنوین وبرای شما اهمیت ندارد؟ یه بچه یه ساعته به خواستش میرسه اما ما معلم ها نه ،واقعاً تاسف داره ،هدف شما از این کارها چیه ؟ پاسخ بدین
    • ناشناس IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      2 0
      پاسخ
      آقای محسنی اژه‌ای خون شهدا امنیت را مدنظر بگیرید
    • محسن IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      فقط حرف حرف حرف همین شد خواسته های مردم چی
    • علی IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      2 0
      پاسخ
      جنایت این اغتشاشگران بابک عذر خواهی ساده جبران نمی شود باید هر کی به اندازه جرمش مجازات شود .!!
    • IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      1 0
      پاسخ
      با مجرم باید به اندازه جرمش بر خورد کرد نه بیشتر. دانشجو رو گول زدن درسته ولی اون چرا با خرابکاری میخاست حرفشو بزنه؟؟؟؟؟؟
    • عبدالله IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      پاسخگو بودن مسئولین و نهادها و... از شروط اساسی مدیریت صحیح کشور می باشد. برای شنیدن انتقادات و پیشنهادات اقشار مختلف مردم، تاکنون اقدام عملی و امیدبخش صورت نگرفته! اقدام آقای اژه ای گرچه دیر انجام شده است اما نمی تواند مرهم زخم عمیق مدیریت کشور و فکر و روان مردم باشد باید سخن همگان شنیده شود
    • IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اصلاباین سادگی نبایدکسی بازداشت بشه
    • IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام جناب اقای اژه ای ما هشت خانواده مغازه دار یک اقای پیدا شده مغازه های ما دارد از دستمون مفت مجانی میگیرد تورا بخدا بدرد ما هم رسیدگی کنید 09122654819
    • خلیل IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      1 0
      پاسخ
      ضمن‌عرض‌سلام‌وادب‌واحترام‌به‌تمام‌ملت‌باوفای‌ایران‌اسلامی، اینهامردان‌واقعی‌خدادرروی‌زمین‌هستندوبادل‌ورضای‌خدارادرهمه‌حال‌وهمه‌جاوهمه‌وقت‌درنظردارندخداراهمیشه‌به‌یاددارند.
    • ززی IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خدا دشمنان اسلام و خدا و پیامبر رو نابود کنه. من به وضوح دیدم که اکثر افرادی که میان برای اغتشاشات همشون مخالف دین و خدا هستن.اکثرشون ضدپیامبر و قران هستن. امیدوارم مردم اگاه بشن که اکثر تظاهرکننده ها برای مشکل اقتصادی نمیان‌ بیشترشون برای این میان چون هدفشون اینه که اسلام نباشه حتی خیلیا منکرخدان.
    • هلن IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      4 0
      پاسخ
      بنظرم دولت مشکلت معیشت رو حل کنه تمام مشکلات حل میشه. فقط مردم نباید با شال و روسری برداشتن دنبال حاشیه برن..مگه مشکل مردم بی حجابیه. چرا جوانها با روسری برداشتن دشمن رو خوشحال میکنن.چرا به پیامبرمون پشت میکنن.
    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      آقای اژه ای بعد از 20 سال حق ما را از پروژه نگین غرب بگیر !!!!!!
    • IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      و طن فروش باید در زندان بماند
    • مصطفی IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خائن ها رو شلاق بزنید و از دانشگاه اخراجش کنید تا دانشگاه را به طویله تبدیل نکنند
    • حمید IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      چقدر همه مهربون شدن!!
    • IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      درد مردم اختلاص گماردن مدیران نالایق تبعیض استخدامهای بی قانون با پارتی بازی ایحاد فاصله طبقاتی عدم اشتغال جوانان تورم وجود دستگاههای اجرایی مستثنی از قانون خدمات کشوری عدم رسیدگی درست به پرونده‌های مردم در قوه قضاییه وجوه کارمندان نا لایق و بی سواد در دستگاههای اجرایی بازم بگم
    • زری IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      21 0
      پاسخ
      واقعا میخوام بدونم مردم روسری هاشون رو برداشتن الان مشکلاتشون حل شد؟واقعا چقدر افکار جوونها خراب شده..
    • طوسی IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام وعرض ادب احترام خدمت جناب آقای اژه ای که همیشه کنار مردم بودند خدا توانشون چندبرابر کنه خدا خیرتون بده قبل از این هم کلی کار برای دانشجویان انجام دادند جناب اژه ای اگه این صداها بعنوان اعتراض به گوش مسولین رسیده واقعا نیاز های اولیه س خواهشا بیشتر توجه کنید واینکه جوانان ما سرمایه ها ی مملکت هس
    • حسن IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      درود سلام خدا بر اژه ای خدانگهدارت مرد خدا
    • ناشناس US ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اقای اژه ای بی زحمت یه سرهم برو دانشگاه تهران یا شریف سخنرانی کن و ببین چه استقبالی ازت میکنن
    • شهاب IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      در ایران ملت باید با زور به اهداف خود برسد. همین دانشجویان تا چند وقت پیش اگر برای کیفیت غذای دانشگاه اعتراض میکردن توسط حراست و انجمن اسلامی دانشگاه تهدید به اخراج میشدن .
    • نادر IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      انشاالله اغتشاشات به پایان خود برسد تا ارامش به زندگی مردم برگردد و از طرفی نیز مسئولین به فکر تورم و اینده شفلی جوانان باشند
    • نادر IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      انشاالله اغتشاشات به پایان خود برسد تا ارامش به زندگی مردم برگردد و از طرفی نیز مسئولین به فکر تورم و اینده شفلی جوانان باشند
    • مظفر IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مشکل آزادی دانشجو نیست اصل موضوع باید درست بشه.فرض دانشجویان آزاد یا اعدام شدند.آیا مشکلی ک دانشجو برایش اعدام یا آزاد شد بر طرف میشه.مشکل اصلی باید حل بشه .ک دانشجوی بعدی بلند نشه‌عدالت در دستگاه قضایی درست کن.رشوه و نفوذ و بی عدالتی قضات بر طرف کن .آنوقت دانشجوی معترض پدی نمیاد ک تو آزاد یا اعدامش
    • شهروند IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      دانشجو هم مثل بقیه مردمه اگر خلاف کرده باید جوابگو باشه.
    • IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      همه دانشجویان معقول ومحترم هستند بجای بازداشت وعصبانی کردن انها بایستی به اعتراضاتشان رسیدگی کنند
    • US ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      دقیقا چه کاری انجام داد زیر یک ساعت؟؟ جز یه وعده که کلا ۱۰ ثانیه هم بیشتر زمان نبرد؟؟؟!!! همچین نوشتی زیر یک ساعت عملی کرد انگار همپن موقع تلفن زده همه رو ازاد کرده
    • . IR ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بیداد گرانی‌های سر آور را درجمهموری اسلامی ایران یکی از ثروتمندترین کشور های دنیا دریابید آقای اژه‌ای آنگاه خواهید دید همه چیز آرام خواهد شد
    • احمد IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • عباس IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      . نه
    • خدا پرست IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      آقای اژه‌ای دانشجویان رو بیخیال شو برادر تمامی دولت های پیشین خصوصا دولت خاتمی دولت حسن روحانی باید عذرخواهی کنند ها ... راستی آقای اژه‌ای از وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد آقای رستم قاسمی بخواهید در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران توضیح مورد دزدیده شدن دکل نفت
    • بی نام IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      دانشجویی که اموال مردم ضربه زده یا بیت المال اغتشاشگره وباید مجازات بشه
    • IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      دمش گرم
    • IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      آقای اژه ای شما قاضی کدام ملت هستید؟
    • ناشناس IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام و درود بر آقای اژه ای کاش همه مثل شما بودند
    • IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ما آنکه جایی نرسد فریاد است.
    • هنگامه IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      لطفا کسانی که به مقدسات مردم و کشور توهین کردن و خسارت به اموال کشور و مردم وارد کردن و آسایش مردمگرفتن رو به اشد مجازات و جزای نقدی محکوم کنید .و اگر غیر این باشد به ملت انقلابی ظلم شده و عدالت انجام نشده
    • حرف حق AE ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      دانشجویان بازداشتی اغتشاشگر باید قصاص شوند نه ارفاق
    • مهدی IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      آخه بیرجند مگه کدام دانشگاه بعد کدوم معترض حد عقل اینو برو مشهد بگو
    • IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      جرم ؟؟؟ چه جرمی ؟؟ دانشجو ارامش میخواد و اومده درس بخونه . اگه راست میگین جناب اژه ای اول مجرم‌های واقعی که پولهای مملکت را به غارت بردن و حقوق کارگران و معلمان و بازشسته ها را دزدیدن مجازات کنین . دانشجوی بیچاره چه جرمی میتونه مرتکب بشه اخه ؟؟
    • RO ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کاش مشخص می‌کردید دقیقا چه چیزهایی را میخواهید تغییر دهید چون اگر با حرف امکان تغییر و تحول وجود داشت جناب رییسی باید تا الان بعنوان موفق ترین رئیس جمهور تاریخ انتخاب میشد
    • IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام دانشجوهااگه اعتراضی دارندخداوکیلی عاقلانه بایدباشه نه باشعارهای رکیک، قشرمهم جامعه هستن و مردم ازشون انتظارخوب دارند.
    • IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
      0 0
      پاسخ
      همه دانشجویان بازداشتی باید ازاد بشن دانشجو سرمایه کشورن.

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