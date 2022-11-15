به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی، فرهنگسرای رسانه با مشارکت کانون فرهنگی هنری «همراز» آئین بزرگداشت نصرت الله نیکروش را برگزار میکند.
در این برنامه و در قالب دویست و شصت و چهارمین نشست «زرین قلم»، مراسم رونمایی و معرفی کتاب «مریام» برگزار میشود. این کتاب توسط استاد نصرت الله نیکروش نوشته شده است. محمد سماوات مجری و منتقد این جلسه است.
ویژه برنامه «زرین قلم» برند برنامههای کتاب فرهنگسرای رسانه است که به صورت منظم در این مرکز برگزار میشود. این برنامه بیش از ۲۶۰ اجرا داشته و در آن کتابهای مهمی نقد و بررسی شده است. همچنین در بخش مهمی از این مراسم که با حضور اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برگزار میشود، از یک عمر فعالیت ادبی این استاد ادبیات قدردانی میشود.
نصرتالله نیکروش شاعر، داستاننویس و پژوهشگر ادبی است. وی متولد سال ۱۳۱۷ در شهر هرسین در استان کرمانشاه است و دارای مدرک دکترا در رشته حقوق بینالملل است. او از سال ۱۳۳۶ به تدریس مشغول است.
نیکروش همچنین فیلمنامه فیلم پویانمایی «سرودخوان یگانگی» را با موضوع زندگی ابوالقاسم فردوسی نوشتهاست که به کارگردانی علی قنبری در مرکز پویانمایی صبا ساخته شدهاست.
براساس این گزارش، مراسم بزرگداشت نصرت الله نیک روش و معرفی کتاب «مریام» به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی امروز سهشنبه ۲۴ آبان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن یونس شکرخواه فرهنگسرای رسانه برگزار میشود و حضور برای عموم علاقهمندان بلامانع است.
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