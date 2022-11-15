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۲۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۲۲

استاندار لرستان مطرح کرد؛

ساخت سد «معشوره» به پیمانکار واگذار شد/ تامین اعتبار ۳ سد

ساخت سد «معشوره» به پیمانکار واگذار شد/ تامین اعتبار ۳ سد

خرم‌آباد- استاندار لرستان با بیان اینکه ساخت سد «معشوره» به پیمانکار واگذار شده است، از تامین اعتبار سدهای «مخمل‌کوه»، «ماربره» و «آبسرده» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار با وزیر نیرو گفت: بخشی از مطالبات مهم مردم استان در حوزه وزارت نیرو و به ویژه در ساخت سدها خلاصه می‌شود که دیدار با وزیر نیرو در همین راستا صورت گرفت.

وی اظهار داشت: کاهش شدید نزولات جوی طی سال‌های اخیر و تأثیر آن بر تأمین آب مورد نیاز استان در بخش‌های شرب، کشاورزی، صنعت و سایر مصارف، اهمیت ساماندهی پروژه‌های لرستان را در بخش ذخیره آب دوچندان می‌کند که این موضوع در جلسه با وزیر نیرو مورد تاکید قرار گرفت.

استاندار لرستان ادامه داد: تغییر الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف با توجه به کم آبی بی سابقه امری بدیهی است و تکمیل سدهای استان در همین رابطه در دستور کار قرار دارد.

زیویار با تاکید بر لزوم تسریع در روند ساخت پروژه‌های حوزه وزارت نیرو در استان افزود: سد «معشوره» از پروژه‌های مهمی است که در صورت بهره برداری بخش عمده‌ای از جمعیت لرستان از آن منتفع خواهند شد که عملیات ساخت آن در سال‌های گذشته به کندی انجام می‌شد و گزارشی از آخرین وضعیت این پروژه به وزیر نیرو ارائه شد.

وی بیان داشت: با همکاری وزارت نیرو مراحل ساخت سد «معشوره» به پیمانکار «سپاسد» واگذار شده که انتظار می‌رود تا قبل از پایان سال «فرازبند» سد به اتمام برسد.

استاندار لرستان یادآور شد: در این جلسه موضوع تأمین آب شرب شهرستان‌های خرم آباد، بروجرد و دورود نیز مورد بررسی قرار گرفت که با تاکید وزیر نیرو، تأمین اعتبار سد «مخمل‌کوه» خرم‌آباد، سد «ماربره» دورود و سد «آبسرده» نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با توجه به اعلام همکاری وزارت نیرو در راستای تأمین اعتبار پروژه‌های مذکور، امیدواریم تسریع در روند ساخت این سدها را شاهد باشیم.

استاندار لرستان یادآور شد: در خصوص تأمین آب بخش‌های مختلف شهرستان پلدختر نیز فاز نخست سد «چولهول» در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد ایستگاه‌های پمپاژ آب این شهرستان تکمیل شوند.

زیویار همچنین گفت: سد شهید «بروجردی»، سد «دهجانی» الیگودرز، سد «کاکاشرف» خرم آباد، سد «داربلوط» بخش بیرانوند و سایر پروژه‌های حوزه وزارت نیرو از دیگر موارد مهمی بود که در دیدار با وزیر نیرو مورد پیگیری قرار گرفت و تصمیمات لازم در این رابطه اتخاذ شد.

وی افزود: وزیر نیرو نیز رد این جلسه ضمن تاکید بر مشارکت همگانی در صیانت از منابع آب و مقابله با خشکسالی، یکی از اولویت‌های این وزارتخانه را تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و همچنین تسریع در اجرای پروژه‌های تأمین آب شرب شهرهایی که ممکن است در آینده با چالش کمبود آب روبرو شوند، عنوان کرد.

کد مطلب 5632732

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