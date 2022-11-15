به گزارش خبرنگار مهر، ورود تمام بازیکنان لژیونر به اردوی تیم ملی فوتبال ایران در قطر خیال کادر فنی این تیم را راحت کرد.

کارلوس کی روش در فاصله ۶ روز مانده به نخستین بازی تیم ملی ایران مقابل انگلیس در گروه B جام جهانی ۲۰۲۲ تمام ۲۵ بازیکن خود را در اختیار دارد تا در تمرین ریکاوری صبح امروز پس از رسیدن به کشور قطر با آنها روبرو شود.

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در تمرین امروز زیر نظر دستیاران کارلوس کی روش قرار گرفتند تا خود را برای اولین تمرین عصر در چمن آماده کنند.

در تمرین صبح امروز ملی پوشان بازیکنان لژیونر با حضور در سالن بدنسازی بدن‌های خود را برای شروع رقابت‌ها و تمرینات تاکتیکی گرم کردند.