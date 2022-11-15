  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۲۰

جام جهانی ۲۰۲۲ - قطر

تکمیل لیست تیم ملی و خیال راحت کارلوس کی‌روش

تکمیل لیست تیم ملی و خیال راحت کارلوس کی‌روش

تمرین سبک بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران خبرخوشی برای کارلوس کی روش در آستانه جام جهانی قطر است.

به گزارش خبرنگار مهر، ورود تمام بازیکنان لژیونر به اردوی تیم ملی فوتبال ایران در قطر خیال کادر فنی این تیم را راحت کرد.

کارلوس کی روش در فاصله ۶ روز مانده به نخستین بازی تیم ملی ایران مقابل انگلیس در گروه B جام جهانی ۲۰۲۲ تمام ۲۵ بازیکن خود را در اختیار دارد تا در تمرین ریکاوری صبح امروز پس از رسیدن به کشور قطر با آنها روبرو شود.

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در تمرین امروز زیر نظر دستیاران کارلوس کی روش قرار گرفتند تا خود را برای اولین تمرین عصر در چمن آماده کنند.

در تمرین صبح امروز ملی پوشان بازیکنان لژیونر با حضور در سالن بدنسازی بدن‌های خود را برای شروع رقابت‌ها و تمرینات تاکتیکی گرم کردند.

کد مطلب 5632807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مریم AE ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      انشاالله ایران انگلیس رو میبره ☺😊

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها