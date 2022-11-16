انگلیس خطرناکترین حریف ایران و مدعی قهرمانی در جام جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله کمتر از چهار روز مانده به آغاز بزرگترین رویداد ورزشی جهان، تیم ملی کشورمان نیز آخرین مراحل آماده سازی خود را در اردوی قطر پیش سر میگذارد تا با بهترین شرایط ممکن در سختترین گروه مقدماتی جام جهانی با حریفانی چون انگلستان، آمریکا و ولز تقابل کند.
علی لطیفی پیشکسوت فوتبال و مهاجم سابق تیم ملی ایران در خصوص حضور ایران در جام جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از نظر من تیم ملی در سختترین گروه مقدماتی قرار گرفته است و حضور در این گروه یک محک بسیار مهم برای فوتبال ما میباشد. حضور در این دوره جام جهانی برای ما مهیجتر از همیشه است چون قرار است همه دیدارهای ما جذاب و تماشایی باشد. صعود از این گروه بسیار دشوار است، اما بارقههایی از امید در دل مردم ایران برای راهیابی به مرحله بعدی قرار دارد.
پیشکسوت فوتبال تاکید داشت: در حالی که هر ۳ دیدار ما دشوار است، اما باید گفت انگلستان خطرناکترین تیم این گروه و حریف ماست و همین که اولین دیدار ما هم با این تیم مدعی است، کار را قدری دشوار تر میکند. این دیدار برای ما مثل یک شمشیر دو لبه است. اگر عملکرد خوبی داشته باشیم و از اولین حریفمان امتیاز بگیریم، میتوانیم به بازیهای بعد و در نهایت صعود امیدوار باشیم و اگر خدای ناکرده عملکردمان در این بازی قابل انتقاد باشد، شاید روحیه تیم ملی هم برای دیدارهای بعدی تضعیف شود.
مهاجم سابق تیم ملی تصریح کرد: انگلیس یکی از بهترین و آمادهترین تیمهای این دوره از مسابقات است و به گمان من میتواند شانس بالایی برای قهرمانی در این دوره از جام جهانی داشته باشد. آنها در همه خطوط بازیکنان خوبی دارند، به خصوص در خط حمله که حضور مهاجم شش دانگی مثل هری کین زهر خط حمله آنها را بیشتر هم میکند.
کارشناس فوتبال در خصوص لیست تیم ملی و میانگین بالای سنی این تیم بیان داشت: الان دیگر برای صحبت کردن در خصوص لیست تیم ملی زمان مناسبی نیست. گرچه من هم مثل خیلی از کارشناسان معتقدم بازیکنان شایسته دیگری هم بودند که شرایط حضور در تیم ملی را داشتند، اما در این مقطع به نظر سرمربی تیم ملی احترام میگذارم و هرگونه نقد دیگری را به پس از بازگشت از جام جهانی موکول میکنم.
لطیفی گفت: در بین بازیکنان تیم ملی ایران، هستند نفرات باتجربهای که میتوانند نقطه قابل اتکا تیم ملی در این بازیها باشند و در کنار آنها هم هستند جوانان شایستهای که در صورت دیدن اعتماد شرایط پدیده شدن در قطر را دارند.
تیم ملی فوتبال کشورمان نخستین دیدار خود را در مرحله گروهی جام جهانی روز دوشنبه ۳۰ آبان و از ساعت ۱۶:۳۰ مقابل تیم ملی انگلستان برگزار میکند.
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