آموزش ۷۲۰ کودک ناتوان جسمی حرکتی در مراکز توانبخشی گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خدمت بین دانا با اشاره به اینکه ۷۲۰ کودک ناتوان جسمی - حرکتی در ۲۱ مرکز توانبخشی - آموزشی معلولان زیر نظر بهزیستی آموزش می‌بینند گفت: از این تعداد ۲۲۰ کودک کم توان ذهنی کمتر از ۱۴ سال در ۷ مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی در ۶ شهرستان رشت، بندر انزلی، رودسر، تالش، آستارا، مهارت‌های خودیاری، مهارت‌های زندگی، مفاهیم پایه را از طریق گفتار درمانی، کار درمانی و روانشناسی فرا می‌گیرند.

وی افزود: ۵۰۰ مددجوی کم توان ذهنی بالای ۱۴ سال هم در ۱۴ مرکز توانبخشی آموزشی معلولان ذهنی در رشت، لاهیجان، لنگرود، رودسر، انزلی، تالش، رضوانشهر، آستانه اشرفیه و صومعه سرا زیر نظر بهزیستی گیلان آموزش می‌بینند.

مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به اینکه اولیای دانش آموزان استثنایی نیز از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد هستند که نیاز به حمایت مادی و معنوی دارند، افزود: به کودکانی که در مراکز درجه ۱ آموزش می‌بینند، ماهانه یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و درجه ۲ یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان یارانه پرداخت می‌شود.