  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۱۰

مدیرکل بهزیستی گیلان مطرح کرد؛

آموزش ۷۲۰ کودک ناتوان جسمی حرکتی در مراکز توانبخشی گیلان

آموزش ۷۲۰ کودک ناتوان جسمی حرکتی در مراکز توانبخشی گیلان

رشت- مدیرکل بهزیستی گیلان از آموزش ۷۲۰ کودک ناتوان جسمی حرکتی در ۲۱ مرکز توانبخشی این سازمان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خدمت بین دانا با اشاره به اینکه ۷۲۰ کودک ناتوان جسمی - حرکتی در ۲۱ مرکز توانبخشی - آموزشی معلولان زیر نظر بهزیستی آموزش می‌بینند گفت: از این تعداد ۲۲۰ کودک کم توان ذهنی کمتر از ۱۴ سال در ۷ مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی در ۶ شهرستان رشت، بندر انزلی، رودسر، تالش، آستارا، مهارت‌های خودیاری، مهارت‌های زندگی، مفاهیم پایه را از طریق گفتار درمانی، کار درمانی و روانشناسی فرا می‌گیرند.

وی افزود: ۵۰۰ مددجوی کم توان ذهنی بالای ۱۴ سال هم در ۱۴ مرکز توانبخشی آموزشی معلولان ذهنی در رشت، لاهیجان، لنگرود، رودسر، انزلی، تالش، رضوانشهر، آستانه اشرفیه و صومعه سرا زیر نظر بهزیستی گیلان آموزش می‌بینند.

مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به اینکه اولیای دانش آموزان استثنایی نیز از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد هستند که نیاز به حمایت مادی و معنوی دارند، افزود: به کودکانی که در مراکز درجه ۱ آموزش می‌بینند، ماهانه یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و درجه ۲ یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان یارانه پرداخت می‌شود.

کد مطلب 5633243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه