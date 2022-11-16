نیاز اصلی امروز جامعه حفظ یکپارچگی بین مردم و مسئولین است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا لعلی ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه فرماندهان سابق و جدید سپاه ناحیه بناب که با حضور سرهنگ پاسدار الیاس گل محمدزاده جانشین سپاه عاشورای آذربایجان شرقی، جمعی از مسئولین شهرستان و پرسنل سپاه ناحیه بناب برگزار شد، با بیان اینکه مسائل و مشکلات کشور در داخل از طریق گفتگو قابل حل است؛ افزود: نیاز اصلی امروز جامعه ما اتحاد، انسجام و حفظ یکپارچگی بین مردم و مسئولین است.

وی حفظ امنیت و یکپارچگی کشور را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی برشمرد و اذعان کرد: برای حفظ این امنیت در کشور بیش از ۲۳۰ هزار شهید داده‌ایم.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب ضمن تأکید بر لزوم تبیین دستاوردهای انقلاب برای مردم تصریح کرد: در سایه نظام جمهوری اسلامی امروز ۴۵۰ واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان بناب فعال هستند که قبل از انقلاب به سختی یک واحد تولیدی پیدا می‌شد.

لعلی سپس با اشاره به اقدامات دولت مردمی و انقلابی سیزدهم خاطرنشان کرد: آیت الله رئیسی دولت را در سخت‌ترین مقطع تاریخی کشور تحویل گرفت و در این مدت گام‌های ارزنده‌ای در زمینه محرومیت زدایی و ایجاد زیرساخت‌های اساسی برداشته است و همین مسأله سبب شده که امروز دشمنان نظام با تمام امکانات و تجهیزات به دنبال آسیب زدن به دولت باشند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سرهنگ پاسدار یحیی حیدری گفت: ایشان فردی دلسوز و ولایت مدار بوده و در طی دوران مسئولیت خود در سپاه بناب در کنار هماهنگی و همکاری لازم با اعضای شورای تأمین شهرستان در اجرای طرح‌های جهادی از جمله محرومیت زدایی، اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی درکنار مسئولین شهرستان بود و امیدواریم فرمانده جدید نیز که فردی مؤمن، متدین و انقلابی هستند انشاالله منشأ خیر و برکت برای مردم، نظام و ولایت در شهرستان بناب باشند.

برپایه این گزارش، سرهنگ یحیی حیدری فرمانده سابق سپاه ناحیه بناب با ارائه گزارشی از عملکرد سپاه ناحیه بناب در طول مدت ۲۵ ماه دوران مسئولیت خود از همکاری و تعامل مردم، همکاران سبزپوش سپاه ناحیه بناب، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، اعضای شورای تأمین، امام جمعه و تمامی مدیران ادارات شهرستان تقدیر و تشکر کرد.