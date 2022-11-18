رایزنی رئیس سازمان بازرسی بارئیس دیوان عالی و وزیر دادگستری روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور که برای اجلاس اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا به مسکو سفر کرده است، در ادامه رایزنی‌های فشرده، با همراهی کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و منصور آقامحمدی معاون همکاری‌های بین‌المللی سازمان بازرسی کل کشور با ویچسلاو لبدوف رئیس دیوان عالی روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این دیدار با اشاره به استقلال قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران، وظایف نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور را تبیین کرد.

رئیس دیوان عالی روسیه نیز در این ملاقات، از توسعه بیش از پیش مناسبات قضائی بین ایران و روسیه ابراز خرسندی کرد و گفت: با افزایش همکاری دستگاه‌های قضائی و مجری عدالت بین ایران و روسیه، می‌توان با تروریسم، قاچاق و جرایم اقتصادی به شکل مؤثری مقابله کرد.

وی تاکید کرد: قوانین کارآمد و از همه مهمتر نظارت بر حسن اجرای قوانین بهترین پشتوانه برای توسعه روابط همه‌جانبه دو کشور است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با کنستانتین چویچنکو وزیر دادگستری روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران، منصور آقامحمدی معاون همکاری‌های بین‌المللی سازمان بازرسی و اعضای هیأت‌های دو کشور حضور داشتند، طرفین بر ضرورت تقویت همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه قضائی و مقابله با فساد و جرایم اقتصادی تاکید کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن سخنرانی در مراسم آغاز به کار هفتمین اجلاس اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا، بعنوان نهادهای مدافع حقوق شهروندی و ناظر بر حسن اجرای قوانین در کشورهای عضو، با ایگور کراسنوف، دادستان کل فدراسیون روسیه و نیز مقامات قضائی کشورهای شرکت کننده در اجلاس اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا جداگانه دیدار کرد.