برنامه های حوزه پیشگیری با دقت و برنامه ریزی منسجم انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا طهماسبی در آئین سی و هشتمین سالروز تأسیس انجمن خیریه بیماران کلیوی استان زنجان که در سالن همایش‌های بین‌المللی روزبه برگزار شد، اظهار کرد: انجمن خیریه بیماران کلیوی استان از سال ۶۳ فعالیت خود را با حمایت از پنج بیمار در یک اتاق امانی از شهرداری آغاز کرد و به تدریج مراکز دیالیز و دفاتر نمایندگی در شهرستان‌های استان را راه‌اندازی کرد.

وی با بیان اینکه اکنون ۴۳۰ بیمار دیالیزی از انجمن خیریه بیماران کلیوی استان زنجان خدمات درمانی و حمایتی رایگان دریافت می‌کنند، افزود: با راه‌اندازی مرکز پیوند کلیه بیمارستان آیت‌الله موسوی در سال ۹۴ همه خدمات درمانی بیماران اعم از آزمایشگاهی، دارویی و غیره در استان فراهم شد.

طهماسبی در رابطه با آمار تشکل پرونده در انجمن کلیوی استان و خروج بیماران از چرخه دردناک دیالیز، تصریح کرد: طی ۳۸ سال ۲۱۰۰ پرونده در انجمن خیریه بیماران کلیوی استان زنجان تشکیل شده که از این تعداد ۱۶۵۰ بیمار با مراقبت‌، حمایت و پیوند کلیه از چرخه دیالیز خارج و فعالیت اجتماعی بازگشته‌اند.

مدیرکل انجمن خیریه بیماران کلیوی استان با بیان اینکه چشم‌اندازی که برای تجمیع همه خدمات بیماران کلیوی اعم از مراقبتی، دیالیزی و پیوند کلیه با احداث ساختمان پنج طبقه فراهم شده است، گفت: بخش دیالیز با ۳۰ تخت پیشرفته، یک روز در میان به ۱۸۰ بیمار به صورت رایگان در سه شیفت کاری تحت پوشش قرار و خدمات ارائه می‌کند.

طهماسبی با اشاره به فعالیت فرهنگی و آموزشی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان در راستای پیشگیری از بیماری‌های کلیوی، اظهار کرد: اکنون خروجی برنامه‌های پیشگیری را در بازگشت بیماران به فعالیت اجتماعی شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه خدمات از جمله داروخانه، آزمایشگاه، سونوگرافی و غیره در اختیار بیماران و عموم شهروندان با تعرفه خیریه و هدف غربالگری این خدمات ارائه می‌شود، افزود: با استفاده از ظرفیت ایجاد شده در این انجمن غربالگری و از طریق دستگاه‌های متولی فرهنگی و سلامت تشخیص و درمان اولیه انجام شود تا شاهد کاهش بیماری در این ناحیه باشیم زیرا این بیماری، یک بیماری خاموش است.

این مسئول در رابطه با تعداد افراد واجد شرایط پیوند کلیه در استان زنجان، تصریح کرد: از ۴۳۰ بیمار تحت پوشش انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان حدود ۱۵۰ بیمار جوان و سرپرست خانواده واجد شرایط پیوند کلیه هستند که خیران در این زمینه می‌توانند با کمک‌های خود با فراهم کردن زمینه پیوند کلیه برای این افراد، مانع حضور آن‌ها در بخش‌های دیالیزی شوند.

وی با اشاره به روند افزایشی بیماران دیالیزی از ناحیه دیابت و فشار خون در انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان، خاطرنشان کرد: هزینه پیوند کلیه به ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون رسیده و خروج این بیماران و تأمین هزینه‌های درمانی برای دولت بسیار سنگین است.

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