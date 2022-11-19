نخستین موشک بخش خصوصی هند به فضا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این دستاورد نقطه عطفی در تلاش های این کشور برای ایجاد صنعت فضایی خصوصی و رقابت در کاهش هزینه ها است.

شرکت فضایی «اسکای روت» این موشک ۵۴۵ کیلوگرمی را ساخته که از مقر پرتاب سازمان فضایی هند در نزدیکی ایالت چنای پرتاب شد و به ارتفاع ۸۹.۵ کیلومتری زمین رسید.

حداکثر سرعت این موشک ۵ ماخ (۵ برابر سرعت صوت) اعلام شده و می تواند ۸۳ کیلوگرم بار را به ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری زمین ببرد.

تیم پروژه اسکای روت تصمیم داشتند در نخستین عملیات موشک، آن را به ارتفاع ۸۰ کیلومتری زمین بفرستند. این ارتفاع از سوی برخی سازمان های فضایی مرز فضا نامیده می شود. یک سازمان بین المللی هوانوردی «خط کارمان» را به عنوان مرز بین اتمسفر زمین و فضا تعیین کرده که در حقیقت همان ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری سیاره خاکی است.

شرکت خصوصی مذکور پیش بینی می کند با استفاده از نوعی ساختار موشکی که بتوان در کمتر از ۷۲ ساعت با مواد کامپوزیت مونتاژ شود، در هزینه ها صرفه جویی کند. همچنین این شرکت قصد دارد سال آینده عملیات هایی برای انتقال ماهواره به فضا انجام دهد.