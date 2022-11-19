حماس تجاوز رژیم صهیونیستی علیه سوریه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به تجاوز جدید رژیم صهیونیستی علیه سوریه که صبح امروز شنبه رخ داد، واکنش نشان داد.

وی در این باره تاکید کرد: حملات موشکی صبح امروز رژیم صهیونیستی علیه سوریه که به شهادت چند سرباز ارتش سوریه منجر شد، سیاست تجاوزکارانه این رژیم در توسعه دایره حملات علیه کل منطقه را نشان می‌دهد.

او تصریح کرد: اشغالگران صهیونیست خطری واقعی برای جهان اسلام محسوب می‌شوند و تروریسم آنها تنها با وحدت مواضع همه امت اسلامی متوقف می‌شود.

گفتنی است صبح امروز خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) از تجاوز جدید هوایی رژیم صهیونیستی علیه این کشور خبر داد که منجر به کشته شدن چهار نظامی سوری و زخمی شدن یک نفر دیگر شده بود.