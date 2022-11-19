توسل اوکراین به نظریه «قوی سیاه»؛ حذف فیزیکی یا سیاسی پوتین؟!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، ولودیمیر هاوریلوف، معاون وزیر دفاع اوکراین با اشاره به نظریه «قوی سیاه» که به وقوع اتفاقی غیرمنتظره و برهمزننده محاسبات قبلی دلالت دارد، مدعی شد که ممکن است روسیه با چنین اتفاقی روبهرو و این اتفاق در نهایت به موفقیت اوکراین در کریمه منجر شود!
هاوریلوف در سفر به انگلیس به منظور ارزیابی کمک این کشور به نیروهای مسلح اوکراین، در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر وی اینکه اوکراین بتواند تا ماه ژانویه، شبه جزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ به روسیه الحاق شد را پس بگیرد، «واقعبینانه» است یا خیر، به نظریه «قوی سیاه» استناد کرد.
وی مدعی شد: فکر میکنم روسیه در داخل این کشورش با یک «قوی سیاه» روبهرو میشود و این اتفاق میتواند به موفقیت ما در موضوع کریمه کمک کند.به عنوان مثال میتوانیم تا پایان دسامبر، وارد کریمه شویم. اقدامی که امکانپذیر بوده و منتفی نیست.
هاوریلوف در واکنش به پیشبینیاش از آن اتفاق غیرمنتظره، ادعا کرد: به عنوان مثال، (ولادیمیر) پوتین، به دلیلی، ناپدید شود؛ حال یا سیاسی و یا فیزیکی! یا کسی از حلقه نزدیکان او؛ بالاخره اتفاقی رخ میدهد. یا اینکه آن اتفاق ممکن است تلفیقی از جامعهای سرخورده از حیث شکستهایی که متحمل خواهد شد، باشد.
پس از عقبنشینی روسیه از شهر خرسون و ورود نیروهای اوکراین به این شهر، گمانهزنیهایی درباره کانون تمرکز بعدی کییف مطرح شده است.
هاوریلوف همچنین مدعی شد که کییف تنها زمانی حاضر به مذاکره با روسیه خواهد شد که همه نیروهای این کشور از اوکراین از جمله کریمه خارج شده و همچنین هرگونه توقف جنگ را رد کرد و گفت: حق توقف نداریم و باید پیش برویم. احساس میکنم تا پایان بهار، این جنگ تمام خواهد شد.
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