منفرد: روزمرگی فرهنگی بزرگترین آفت روایت جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول منفرد شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از قرارگاه رسانهای شهید نائینی در رشت، با اشاره به ضرورت پرهیز از تقریرهای عاری از احساس مسئولیت درباره پدیده بعثت در مردم ایران اظهار کرد: از آغاز جنگ تحمیلی سوم، گفتگو درباره بعثت مردم ایران رایج است اما باید مراقب باشیم در دام کلیشه ها و گفتارهای سطحی نیفتیم.

وی افزود: این بعثت در مردم اتفاق افتاده و لزوماً به این معنا نیست که دستگاه فرهنگی و رسانه های به ویژه رسمی همراه با این بعثت هستند یا جزئی از آن محسوب میشوند. آنها باید از خود بپرسند که آیا در آنها نیز بعثتی اتفاق افتاده است یا خیر.

رئیس حوزه هنری گیلان تصریح کرد: ما در کشور خود مواجه هستیم که هر روز مردم در میدان و خیابان واکنش های کاملاً به روز مرتبط با مقوله جنگ دارند؛ نسبت به وضعیت لبنان حساس هستند، یمن را می بینند، از پاکستان قدردانی میکنند و خودشان را روایت میکنند.

منفرد با طرح این پرسش که آیا دستگاه فرهنگی و رسانه های ما همین واکنش به هنگام و مبتنی بر زمانه جنگ را نسبت به وضعیت جنگ دارند یا خیر، تأکید کرد: متأسفانه چنین نیست و ما در دستگاه فرهنگی دچار روزمرگی شده ایم.

وی خاطرنشان کرد: مراقب باشیم فکر نکنیم عِزت در مردم به معنای بعثت در دستگاه فرهنگی هم هست. این نکته و پرسش میتواند آغاز گفتگوهای متعددی باشد که پیرامون آن، بعثت خودمان را جستجو کنیم.